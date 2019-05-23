Bryant Dunston iki yıl daha Anadolu Efes'te
Bu sezon EuroLeague finali oynayan Anadolu Efes, takımın en önemli isimlerinden Bryant Dunston ile nikah tazeledi.
Amerikalı oyuncu, 2 yıl daha Lacivert Beyazlıların formasını terletecek.
Lacivert Beyazlıların açıklamaları şu şekilde:
“Anadolu Efes’te dördüncü sezonunu geçiren Dunston, 2020-21 sezonunun sonuna kadar Anadolu Efes forması giyerken, kombine sahibi taraftarlarımız başarılı oyuncumuzun müthiş smaç ve bloklarını canlı izlemeye devam edecek.
Turkish Airlines Euroleague’de bu sezon Anadolu Efes forması ile 36 karşılaşmada 26:05 dakika ortalama süre alan Dunston, maç başına 8,9 sayı, 4,9 ribaunt ve 1,3 asist ortalamaları ile mücadele etti.
Bryant Dunston ayrıca maç başına 1,19 blok ile Euroelague’de 2018-19 sezonunu en çok blok yapan üçüncü oyuncu olarak tamamladı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ise bu sezon 23 maça çıkan Dunston, halen maç başına 25:39 dakika süre alarak 10,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 1,4 asist ortalamaları ile mücadele ediyor.
Bryant Dunston, bu sezon takımımız ile bir Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci ve bir Euroleague ikinciliği yaşadı.”
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