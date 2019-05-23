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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.05.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Bruma’dan Galatasaray'a 500 bin Euro

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Bruma’dan Galatasaray'a 500 bin Euro

Galatasaray'a Almanya'dan müjdeli haber geldi.

Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer edilen Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 500 bin Euro şampiyonluk bonusu ödeyecek olan Galatasaray'a Almanya'dan sevindirici haber geldi.

Sarı kırmızılıların 2016-2017 sezonu sonunda 12,5 milyon bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Leipzig'e sattığı Portekizli futbolcu Bruma için ek ödeme alacak.

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İşte 2020 model Galatasaray
İşte 2020 model Galatasaray!

Galatasaray, Bruma transferinde Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde 500 bin euro bonus ödenmesi maddesini sözleşmeye ekletmişti. 

Bundesliga'da Bayern ve Dortmund'un ardından sezonu 3. sırada  tamamlayan Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Alman ekibi bu nedenle sözleşme gereği sarı kırmızılılara 500 bin Euro bonus ödeyecek.

Bruma takımının Werder Bremen'i 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü kaydetmişti...

RB Leipzig 3-2 Werder Bremen (MAÇ ÖZET)Galatasaray eski futbolcu Bruma’nın takımı RB Leipzig, sahasında Werder Bremen’i 3-2 yendi. Ev sahibi takım 22. dakikada Klostermann ve 44. dakikada Timo Werner’in sayıları ile devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda ise Werder Bremen 67’de Kruse ve 77’de Sargent'in golleriyle maçta 2-2'lik ile eşitliği yakaladı. 87. dakikada ise Bruma, yaptığı şık vuruş ile takımına galibiyeti getirdi: 3-2.
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Bruma’dan Galatasaraya 500 bin Euro

 

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