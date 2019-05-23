Bruma’dan Galatasaray'a 500 bin Euro
Galatasaray'a Almanya'dan müjdeli haber geldi.
Devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euroya transfer edilen Mbaye Diagne için Kasımpaşa'ya 3 milyon Euro, Younes Belhanda için Dinamo Kiev'e 500 bin Euro şampiyonluk bonusu ödeyecek olan Galatasaray'a Almanya'dan sevindirici haber geldi.
Sarı kırmızılıların 2016-2017 sezonu sonunda 12,5 milyon bonservis bedeli karşılığında Alman ekibi Leipzig'e sattığı Portekizli futbolcu Bruma için ek ödeme alacak.
Galatasaray, Bruma transferinde Alman ekibinin Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı kazanması halinde 500 bin euro bonus ödenmesi maddesini sözleşmeye ekletmişti.
Bundesliga'da Bayern ve Dortmund'un ardından sezonu 3. sırada tamamlayan Leipzig Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Alman ekibi bu nedenle sözleşme gereği sarı kırmızılılara 500 bin Euro bonus ödeyecek.
Bruma takımının Werder Bremen'i 3-2 yendiği maçta galibiyet golünü kaydetmişti...
misli.com iOS ve Android uygulamasını indirmek için buraya tıklayınız!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle