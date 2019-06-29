Bruma'dan Galatasaray'a 337 bin euro
Galatasaray'ın, 5 sezon önce henüz 19 yaşında iken kadrosuna kattığı Bruma önemli bir transfere imza attı.
24 yaşındaki Portekizli oyuncu Leipzig’den, PSV Eindhoven Kulübü'ne transfer olurken Hollanda ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği dış basında yer aldı.
Bu transferden yetiştirme payı alacak olan sarı kırmızılıların kasasına 337 bin Euro (Yaklaşık 2 milyon 250 bin TL) girecek.
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