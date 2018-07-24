Bruma'dan Galatasaray açıklaması! Dönüyor mu?
Galatasaray'dan Leipzig'e giderek burada kalitesini gösteren Portekizli Bruma, sarı-kırmızılıların her zaman kalbinde olduğunu söyledi.
Almanya Bundesliga temsilcisi Red Bull Leipzig'de forma giyen Bruma ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Alman basınına konuşan Portekizli futbolcu, geleceği ile ilgili önemli ifadeler kullandı.
Gazetecilerin eski kulübüne dönme ihtimalinin sorulması üzerine Bruma, "Bu benimle ilgili bir mesele değil. Elbette Galatasaray büyük bir kulüp ve beni istemesi gurur verici. Her zaman kalbimde olan bir kulüp. Bu konuda bir şey diyemem. Geçtiğimiz yıllarda çok yolculuk yaptım ve bu sefer burada kalıcı olmak isterim" diye konuştu.
Takıma daha fazla katkı vermek istediğini vurgulayan Bruma, Rakip kaleye daha fazla şut atması gerektiğini ve daha tehlike yaratıcı hamleler yapması lazım olduğunu ifade etti. Bruma takım olarak da hedeflerinin Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne tekrar katılmak olduğunu söyledi.
Yeni teknik direktör Ralf Rangnick hakkında yorumda bulunan Bruma, onun tecrübeli bir isim olduğunu ve takımı daha ileri taşıyacağını düşündüğünü dile getirdi.
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