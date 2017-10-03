Bruma: Galatasaray'dan ayrıldığım için pişman değilim

Şampiyonlar’nde Beşiktaş ile aynı grupta yer alan ve İstanbul’da temsilcimize 2-0 yenilen Red Bull Leipzig’in iki yıldızıyla Almanya’da buluştuk.Red Bull Leipzig’in davetlisi olarak geçen hafta sonu RD Leipzig Akademi’ye gittik ve burada takımın ‘boğa’larından Bruma ve Forsberg ile söyleşi yaptık. Tüm futbolcularını ‘boğa’ olarak tanımlayan kulüp, 2009’dan bu yana örnek bir proje takım yaratmış durumda. G.Saray’dan bu sezon başında RB Leipzig’e giden Bruma, “Pişman mısın” sorumuza “Hayır” diyerek söze giriyor: “Bir gün ayrılacaktım. Önüme bakmak zorundayım. G.Saray’da muhteşem zamanlar geçirdim. Taraftarı hiçbir zaman unutmayacağım.”

ELBET BİR GÜN AYRILACAKTIM

Leipzig’de çok iyi karşılandığını belirten Portekizli, takımın henüz bankosu olamadı. Ama bundan ötürü de bir hayal kırıklığı yaşamadığının altını çizen Bruma, “Yeni bir ülkeye, yeni bir şehre ve yeni bir takıma alışma sürecindeyim. Bunu Galatasaray’da da yaşadım. Biraz zaman alacak ama her şey yoluna girecek” diyor. Söz yine G.Saray’dan ayrılmasına geliyor ve “Başkan Dursun Özbek, seni disiplinsiz olduğun için sattıklarını söyledi. Ne diyorsun” diye soruyoruz. Bruma’nın yanıtı ise şöyle: “Başkan Dursun Özbek beni çok iyi tanıyor. Taraftara beni neden sattığını açıklamak zorunda. Öyle bir ifade kullandıysa bu onun bileceği iş. Ben kendisini seviyorum ve transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Cevap vermeyeceğim.”

TIMO WERNER NEFES ALMAKTA ZORLUK YAŞADI

Beşiktaş-Leipzig maçında Timo Werner’in tezahürattan etkilendiği için oyundan çıktığını yazdık çizdik. Bunu iddiayı Bruma’ya da sorduk: “Werner sanırım nefes almakta problem yaşadı ve oyuna devam edemedi. Tezahüratlar yüzünden oyundan çıktığını düşünmüyorum.” Ancak Bruma, maç öncesi takım arkadaşlarını atmosfer konusunda uyarmadığını da söylüyor. “Vodafone Park mı, Türk Telekom Stadı mı etkileyici” sorumuza ise “Beşiktaş taraftarı çok iyiydi ancak dediğim gibi ben bu atmosferi G.Saray’dan biliyorum. Rakipler neden zorlanıyor anlıyorum. Taraftar sizi itiyor, rakibi de top ayaklarına geldiğinde çıkardıkları ses ve yaptıkları gürültüyle etkiliyor. Beşiktaş’ın atmosferi muhteşemdi ama benim tercihim tabii ki G.Saray’ın stadı.” Red Bull Leipzig, kurduğu akademiyle de geleceğe yönelik salam adımlar atıyor. Okulda başarısız olan öğrenciye akademide yer yok. Yani “Önce eğitim” diyen bir zihniyete sahipler.

BEŞİKTAŞ DAHA ŞANSLI

Bruma, “Şampiyonlar Ligi için tecrübesiz bir takımız. Monaco ve Beşiktaş maçları ders oldu. Ama şu gerçek ki bir üst tura çıkma şansı en çok olan takım Beşiktaş” dedi.

İNŞALLAH GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR

Bruma tam ayrılırken “İnşallah G.Saray şampiyon” dedi. Bununla da yetinmeyen genç Portekizli yıldız “Taraftara çok selam” dedi. Bu sözleri bir gün Galatasaray’a yeniden dönmek istediği duygusunu verdi bana. Portekizli “Come to Beşiktaş” diye espri yapıncaysa Türkçe olarak “Yok, yok” dedi. “Ama Ronaldo bile söyledi” deyince de Bruma, gülerek “Yok” dedi.