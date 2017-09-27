Bruma Galatasaray günlerini arıyor...

Geçtiğimiz sezon takımın kötü gidişatına rağmen kariyerinin en iyi yılını geçiren ve bu sezon başında 12.5 milyon euro + bonuslar karşılığında Alman ekibi RB Leipzig'e transfer olan Armindo Bruma, yeni takımında beklenen patlamayı gerçekleştiremedi ve Beşiktaş maçında da etkisiz bir performans ortaya koydu.

İLK 11'E GİREMİYOR

Bu sezon Leipzig formasıyla 7 resmi maça çıkan Bruma, bu maçların çoğunda sonradan oyuna gird. Ligde beş, Almanya Kupası'nda ve Şampiyonlar Ligi'nde ise birer maça çıkan Portekizli yıldız, bu maçlarda yalnızca bir gol katkısı yaptı. Bu 7 maçın yalnızca 3'ünde kendine ilk 11'de yer bulan Bruman'nın performansı hayal kırıklığı yarattı.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA SONRADAN GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 37 resmi maçta forma giyip 11 gol ve 9 asistlik katkı veren Bruma, Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş derbisinde attığı muhteşem golle sezona damga vurmuştu. Dün gece de RB Leipzig formasıyla Vodafone Park çimlerine çıkan Portekizli yıldız, son 32 dakikasında görev aldığı karşılaşmada hiçbir varlık gösteremedi.(Sporx)

Aldığı süre: 31 dakika

Şut: 1

Driplinh: 5/6

Kilit pas: 1

İsabetli pas: Yüzde 86

İkili mücadele: 1