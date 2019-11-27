Brugge maçında tarihi olay! Golden sonra...
Temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta tarihi bir an yaşandı. Konuk takım, 90+2'de skoru 1-1'e getirdikten sonra bir anda 9 kişi kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.
Türk Telekom Stadı'nda 1-1 eşitlikle biten mücadelenin son anları tarihi bir olaya sahne oldu.
Konuk takıma beraberliği getiren golü 90+2. dakikada kaydeden Krepin Diatta, abartılı gol sevinci sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Krepin Diatta ile aynı anda takım arkadaşı Clinton Mata da ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.
Konuk takım böylece gol atar atmaz 9 kişi kalan ender takımlardan biri olarak adını tarihe yazdırdı.
DIATTE VE MATA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?
Krepin Diatta golden sonra formasını çıkardığı için, Mata ise golden sonra köşe bayrağına tekme attığı için oyundan atıldılar.
CEZA KAPIDA
Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, her iki oyuncuyu da cezalandıracağını açıkladı.
Philippe Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." dedi.
Öte yandan Philippe Clement'in kendiside maçın son bölümlerine sarı kart gördü.
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