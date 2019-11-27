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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.11.2019 - 08:40, Son Güncelleme:

Brugge maçında tarihi olay! Golden sonra...

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Brugge maçında tarihi olay! Golden sonra...

Temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta tarihi bir an yaşandı. Konuk takım, 90+2'de skoru 1-1'e getirdikten sonra bir anda 9 kişi kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Club Brugge karşı karşıya geldi.

Türk Telekom Stadı'nda 1-1 eşitlikle biten mücadelenin son anları tarihi bir olaya sahne oldu.

Konuk takıma beraberliği getiren golü 90+2. dakikada kaydeden Krepin Diatta, abartılı gol sevinci sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Krepin Diatta ile aynı anda takım arkadaşı Clinton Mata da ikinci sarı karttan kırmızı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

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Konuk takım böylece gol atar atmaz 9 kişi kalan ender takımlardan biri olarak adını tarihe yazdırdı.

DIATTE VE MATA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Krepin Diatta golden sonra formasını çıkardığı için, Mata ise golden sonra köşe bayrağına tekme attığı için oyundan atıldılar.

CEZA KAPIDA

Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement, her iki oyuncuyu da cezalandıracağını açıkladı.

Philippe Clement, "Bunu yapmamaları gerekiyordu. Ancak çok genç oyuncular. Real Madrid maçında oynayamayacaklar. Onlarla konuşacağım ve gerekli cezayı alacaklar." dedi.

Öte yandan Philippe Clement'in kendiside maçın son bölümlerine sarı kart gördü.

Real Madrid - Galatasaray maçından televizyona yansımayanlar...

Brugge maçında tarihi olay Golden sonra...

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