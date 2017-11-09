THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, bu sezon geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. Başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki sarı-lacivertli takım, geçen hafta İspanya ekibi Valencia'yı evinde 79-66 mağlup etti. Karşılaşma öncesinde ev sahibi Brose Bamberg'in de Fenerbahçe Doğuş gibi 3 galibiyeti bulunuyor. Fenerbahçe ile Brose Bamberg, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geride kalan maçlarda rakibi karşısında 3 kez kazandı, 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, 2017-2018 Turkish Airlines EuroLeague sezonu 6. hafta maçında Almanya Ligi’nin son şampiyonu Brose Bamberg’e konuk oluyor. 10 Kasım Cuma günü TSİ 22:00’de Brose Arena’da oynanacak mücadele beIN Sports3 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Daniel Hierrezuelo (İspanya), Tomislav Hordov (Hırvatistan) ve Mehdi Difallah (Fransa) hakem üçlüsü düdük çalacak.

Brose Bamberg Fenerbahçe Doğuş EuroLeague maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Brose Bamberg Fenerbahçe Doğuş maçı Brose Arena'da saat TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe Doğuş’ta Son Durum

EuroLeague’de 2 Kasım Perşembe günü son İspanya şampiyonu Valencia’yı ağırlayan Fenerbahçe, çok iyi savunma yaptığı maçtan 79-66 galip ayrıldı. Bu mücadelede tam beş oyuncumuz çift haneli sayılarda skor üretti. Luigi Datome 16 sayı bulurken, Nunnally 13, Vesely 12 (5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 23 verimlilik), Wanamaker ve Sloukas ise 10’ar sayı kaydetti. Fenerbahçe, EuroLeague’de beş maç sonunda üç galibiyet elde etti.

Son resmi maçına ise Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. Pınar Karşıyaka’yı konuk eden ekibimiz, mücadeleyi 97-71 galip bitirdi. Bu mücadelede 11 oyuncusundan skor katkısı bulan ve takım olarak 30 asist yapan Fenerbahçe Doğuş’ta en skorer isimler, 15’er sayı üreten Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally oldu. Kostas Sloukas da 12 sayı ve 10 asist ile göz doldurdu. Takımıın yıldız isimlerinden Ali Muhammed de sakatlığının ardından bu maç ile parkelere dönüş yaptı.

Fenerbahçe Doğuş’ta, sakatlığı bulunan Nikola Kalinic, takım çalışmalarının ilk bölümüne katılmaya başladı. Oyuncumuzun durumu, sağlık ekibimiz tarafından takip edilecek ve takım çalışmalarına tam olarak katılabileceği zamana ise karar verilecek. Fenerbahçe, EuroLeague’de en yüksek iki sayı (%57.3) ve en yüksek üç sayı (%42.4) yüzdesine sahip takım olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe Doğuş’un Maç Önü Notları

Brad Wanamaker, son 13 EuroLeague maçının 12’sinde en az bir 3 sayı isabeti buldu. Brad Wanamaker, EuroLeague kariyerindeki en yüksek sayıya, geçtiğimiz sezon Darüşşafaka formasıyla Bamberg’e karşı ulaşmış ve rakip potaya 30 sayı bırakmıştı.

Ali Muhammed, son dokuz EuroLeague maçında da iki ya da daha fazla 3 sayı isabeti kaydetti. Ali Muhammed, EuroLeague kariyerindeki en yüksek sayıya geçtiğimiz sezon Bamberg karşısında ulaşmış ve 26 sayı kaydetmişti.

Luigi Datome, son sekiz EuroLeague maçında da en az bir 3 sayı isabeti buluyor. Gigi, son altı EuroLeague karşılaşmasında da çift haneli sayılarda skor üretiyor.

Datome, %91.02’lik faul yüzdesiyle birlikte EuroLeague tarihinin bu alandaki en iyi dördüncü ismi. Kostas Sloukas’ın 6.4’lük asist ortalaması, EuroLeague’de dördüncü sırada yer alıyor. James Nunnally, %53.8 ile EuroLeague genelinde en yüksek üç sayı ortalamasına sahip 4. oyuncu olarak dikkat çekiyor.

Jason Thompson, EuroLeague’de maç başına 1.2 blok yapıyor ve bu alanda en iyi dördüncü oyuncu. Nicolo Melli, 12 sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 1000. sayısına ulaşacak.

Brose Bamberg Hakkında

Brose Bamberg, geçtiğimiz sezon Play-off yapamamasına rağmen oldukça başarılı bir EuroLeague sezonunu geride bıraktı. Almanya temsilcisi, sezon başında oynadığı birçok maçı, oldukça az sayı farkıyla kaybetti. Andrea Trinchieri’nin öğrencileri sezonun ilk 10 maçının 8’inde, yalnızca 4 ya da daha az sayı farkıyla maçlarını kaybetti. Bu mücadeleler içerisinde iki galibiyet alabilen Brose, evinde son saniyelerde kaybettiği Panathinaikos ve CSKA maçlarıyla dikkat çekti. Bu başlangıca rağmen yarıştan kopmayan Brose, Maccabi ve Galatasaray’ı deplasmanda, Anadolu Efes ve Olimpiakos’u da evinde yenerek iddiasını sürdürdü. Bu süreçte harika bir performans sergileyen Nicolo Melli, Aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi ve takımının Play-off yarışına dahil olmasına katkı sağladı. Ancak alınan düşük farklı mağlubiyetler, özellikle de Ocak ayı sonunda Llull’un son sanyie basketiyle kaybedilen maç, Brose’yi puan durumunda aşağıya çekti. Sezon sonunda alınan Anadolu Efes ve Milano deplasman galibiyetleri, Brose Bamberg’in sezonu 10 galibiyet ile bitirmesini sağladı.

Bamberg, EuroLeague’in ardından güçlü bir dönüş yaptığı Almanya Ligi’nin son sekiz sezonda yedinci kez kazanmayı başardı. Finallerde Ulm takımını 3-0 ile geçen Brose’de, Fabien Causeur en değerli oyuncu seçildi.

1955 yılında kurulan Almanya temsilcisi Brose Bamberg, 2000’li yıllardan itibaren Avrupa basketbolunda söz sahibi olmaya başladı. 2004 yılından başlayarak Eurocup ve EuroLeague’de boy gösteren Bamberg, ilk Almanya Ligi şampiyonluğunu da 2005 senesinde elde etti.

2005-2006’da EuroLeague’de Top 16 yapma başarısı gösteren Bamberg, 2007 yılında da ikinci Almanya Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Üç sezondur Andrea Trinchieri tarafından çalıştırılan Bamberg, Eurolegaue’deki en yüksek galibiyet yüzdesine de 2015-2016 sezonunda ulaştı.

Bamberg’in müzesinde dokuz Almanya Ligi, beş Almanya Kupası ve beş Almanya Süper Kupası şampiyonlukları bulunuyor. 2000’li yıllarda birçok önemli oyuncunun durağı olmuş Bamberg’in formasını giymiş isimler arasında Demond Mallet, Kyle Hines, Casey Jacobsen, Marcus Slaughter, Nicolo Melli ve Brad Wanamaker yabancı oyuncular olarak dikkat çekiyor. Ademola Okulaja, Steffen Hamann, Tibor Pleiss, Daniel Theis ve Maik Zirbes ise rakibimizde forma giymiş önemli Alman oyuncular olarak hafızalara kazındı.

Brose Bamberg’in Maç Önü Notları

Brose’de Daniel Hackett’ın sakatlığı bulunuyor. Bu mücadelede oynaması beklenmeyen Hackett’ın, EuroLeague kariyerinde 1000 sayı barajını aşmasına ise 15 sayı kaldı. Brose’de eski oyuncumuz Ricky Hickman, son 10 EuroLeague maçının 9’unda en az bir 3 sayı isabeti buldu. Hickman, maç başına 1.8 top çalıyor ve bu alanda EuroLeague’in bu sezonki en değerli ikinci ismi.

Augustine Rubit, EuroLeague’de maç başına 3.0 hücum ribaundu alıyor ve bu alanda en değerli dördüncü oyuncu. Eski oyuncumuz Nikos Zisis, bugüne dek 286 EuroLeague maçına çıktı ve bu alanda dördüncü sırada. Zisis, EuroLeague kariyerinde toplamda 816 asist yaptı ve sıralamada yedinci basamakta yer alıyor. Yunan yıldız, dokuz sayı daha bulması halinde EuroLeague’de 2000 sayı barajını aşacak.

Brose Bamberg’de Son Durum

Almanya temsilcisi, bu yaz ciddi bir kadro değişimi yaşadı. Nicolo Melli, Fabien Causeur, Daniel Theis, Janis Strelnieks, Vladimir Veremeenko, Darius Miller ve Jerel McNeal takımdan ayrıldı. Daniel Hackett, Quincy Miller, Ricky Hickman, Luka Mitrovic, Augustine Rubit, Bryce Taylor ve son olarak da Dorrell Wright kadroya eklendi. Brose’de eski oyuncumuz Nikos Zisis’in yanı sıra Leon Radosevic, Aleksej Nikolic, Lucca Staiger, Maodo Lo ve Patrick Heckmann da forma giyiyor.

Brose Bamberg, bu sezon EuroLeague’de oynadığı 5 maçta üç galibiyet aldı. İlk iki maçında Maccabi ve Panathinaikos’a mağlup olan Almanya temsilcisi, ardından Malaga’yı deplasmanda, Baskonia’yı kendi evinde ve son olarak da Kızılyıldız’ı deplasmanda geçmeyi bildi. 75-69 biten Kızılyıldız mücadelesinde Rubit 15, Hickman 12, Radosevic ise 11 sayı buldu.

Brose Bamberg, Almanya Ligi’nde bu sezon oynadığı sekiz maçta beş galibiyet elde etti. İlk hafta Oliver Würzburg’a 76-73, beşinci haftada Ludwigsburg’a 91-74, altıncı haftada ise Alba Berlin’e 77-75 yenilen Brose, son iki lig maçından ise galibiyetle ayrıldı. Göttingen’e karşı 100-61 biten son lig mücadelesinde Maodo Lo 16 sayı, Bryce Taylor ve Luka Mitrovic ise 13’er sayı üretti.