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Haber Giriş: 09.01.2020 - 00:26,Son Güncelleme:/

Brose Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol

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Brose Bamberg 86-81 Gaziantep Basketbol

FIBA Şampiyonlar Ligi C Grubu 10. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 86-81 mağlup oldu.

Gaziantep Basketbol, grubundaki 8. yenilgisini aldı.

Salon: Brose Arena

Hakemler: Nicolas Maestre (Fransa), Apostolos Kalpakas (İsveç), Marek Kukelcik (Slovakya)

Brose Bamberg: Olinde 7, Lee 13, Sengfelder 4, Marei 9, Kameron Taylor 15, Harris 4, McLean 10, Bryce Taylor 6, Atkins 10, Obasohan 8

Gaziantep Basketbol: Crawford 14, Rich 18, Orhan Haciyeva, İsmail Cem Ulusoy 6, Buva 12, Jelovac 13, Metehan Akyel 11, Can Uğur Öğüt, Vasiliauskas 7

1. Periyot: 15-21

Devre: 42-40

3. Periyot: 73-64

Spor Arena İddaa İçerik Uzmanı Cengiz İzmitli, bültendeki maçları değerlendirdi...


MevzuBahis | 8-9-10 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden bahis uzmanı Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı. (Hazırlayan: Aydın Aguş)
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