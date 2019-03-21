Brooklyn Nets'ten unutulmaz geri dönüş
NBA'de Brooklyn Nets unutulmayacak bir geri dönüş gerçekleştirdi.
Nets, Sacramento Kings karşısında son çeyreğine 103-78 geride girdiği maçı 123-121 kazandı.
45-18'lik 4. çeyrek skoru ile bunu başaran Nets, NBA tarihinde hücum süresinin ilk kez uygulanmaya başladığı 1954-55'ten beri bu geri dönüşü başaran dördüncü takım unvanını aldı.
İlk yarıyı 17 sayı ile tamamladıktan sonra 3. çeyrekte hiç sayı atamayan D'Angelo Russel, son periyotta 10/15 saha içi isabetiyle tam 27 sayı atarak muhteşem geri dönüşün mimarı oldu.
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