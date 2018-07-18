Brook Lopez Milwaukee Bucks’ta
Milwaukee Bucks geçen sezon büyük sıkıntı çektiği pivot bölgesine takviyeyi resmen yaptı: NBA’in şutör uzunu Brook Lopez, Giannis’in yanına katıldı.
Takım, resmi web sitesinden yaptığı açıklamada Brook Lopez’i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
NBA kaynaklarına göre anlaşma tek yıllık ve 3.4 milyon dolar değerinde.
Lopez geçen yıl Los Angeles Lakers‘la çok da etkileyici bir performans göstermediği bir sezon geçirmiş, 74 maçta 13.0 sayı, 4.0 ribaunt ortalamalar tutturmuştu.
NBA’e 2008’de geldiğinde pota çevresindeki skorer oyunuyla dikkat çeken Lopez üçlüklerini geliştirerek ligin trendlerine uyum sağladı.
İlk altı sezonunda yalnızca yedi kez üçlük deneyen Lopez son iki sezonda ise 246 uzun mesafeli isabet buldu.
Geçen sezon pivotlarından maç başına yalnızca 10.8 sayı katkı alan Bucks için bu imza sadece bu nedenle büyük önem taşıyabilir. (Eurohoops)
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