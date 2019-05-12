Brighton Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk mücadelesi!
Brighton Manchester City maçı ile İngiltere Premier Lig'de şampiyon netleşecek. Manchester City'nin kazanması halinde 98 puanla şampiyon olarak tamamlayacağı İngiltere Ligi, beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise Liverpool'u şampiyon ilan edebilecek. Peki, oldukça kritik olan Birghton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Brighton Manchester City maçı ile İngiltere Premier Lig'de şampiyon netlik kazanacak. Aynı saatte mücadele edecek olan Liverpool'un da kazanması halinde mutlak galibiyet elde etmesi gerekecek olan Manchester City, tüm kozlarını oynayacak. Peki, Brighton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
BRİGHTON MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig'in son hafta mücadelesinde Brigton &Hove Albion, The American Express Stadyumu'nda Manchester City'i ağırlayacak. 17.00'da başlayacak olan karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.
EN İYİ FUTBOLCU BELLİ OLDU
İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu, Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk oldu.
Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oylamada Manchester City'den Arjantinli Sergio Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard ve takım arkadaşları Mısırlı Muhammed Salah ile Senegalli Sadio Mane'yi geride bırakan Van Dijk, sezonun en iyi futbolcusu seçildi.
Video oyunu üreticisi EA Sports'un sponsorluğunda verilen ödülün sahibi, Premier Lig'deki 20 takımın kaptanları, uzmanlar ve taraftarların oylarıyla belirlendi.
Van Dijk, daha önce İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen "Premier Lig'de Yılın Oyuncusu" ödülünü de kazanmıştı.
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