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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.05.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Brighton Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk mücadelesi!

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Brighton Manchester City maçı saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonluk mücadelesi!

Brighton Manchester City maçı ile İngiltere Premier Lig'de şampiyon netleşecek. Manchester City'nin kazanması halinde 98 puanla şampiyon olarak tamamlayacağı İngiltere Ligi, beraberlik ya da mağlubiyet durumunda ise Liverpool'u şampiyon ilan edebilecek. Peki, oldukça kritik olan Birghton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Brighton Manchester City maçı ile İngiltere Premier Lig'de şampiyon netlik kazanacak. Aynı saatte mücadele edecek olan Liverpool'un da kazanması halinde mutlak galibiyet elde etmesi gerekecek olan Manchester City, tüm kozlarını oynayacak. Peki, Brighton Manchester City maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

BRİGHTON MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

İngiltere Premier Lig'in son hafta mücadelesinde Brigton &Hove Albion, The American Express Stadyumu'nda Manchester City'i ağırlayacak. 17.00'da başlayacak olan karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus kanallarından canlı izlenebilecek.

EN İYİ FUTBOLCU BELLİ OLDU

İngiltere Premier Lig'de 2018-2019 sezonunun en iyi futbolcusu, Liverpool'un savunma oyuncusu Hollandalı Virgil van Dijk oldu.

Premier Lig'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, oylamada Manchester City'den Arjantinli Sergio Agüero, Portekizli Bernardo Silva, İngiliz Raheem Sterling, Chelsea'den Belçikalı Eden Hazard ve takım arkadaşları Mısırlı Muhammed Salah ile Senegalli Sadio Mane'yi geride bırakan Van Dijk, sezonun en iyi futbolcusu seçildi.

Video oyunu üreticisi EA Sports'un sponsorluğunda verilen ödülün sahibi, Premier Lig'deki 20 takımın kaptanları, uzmanlar ve taraftarların oylarıyla belirlendi.

Van Dijk, daha önce İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen "Premier Lig'de Yılın Oyuncusu" ödülünü de kazanmıştı.

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