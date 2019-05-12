Brighton - Manchester City
İngiltere Premier Lig'de şampiyon belli oluyor! Liverpool'un 1 puan önündeki Manchester City, Brighton deplasmanında... Karşılaşmayı Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan üç boyutlu olarak anbean takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Brighton: Ryan; Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo; Stephens, Bissouma; Knockaert, Gross, March; Murray
Manchester City: Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko; Foden, Gundogan, D.Silva; B.Silva, Aguero, Sterling
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