Brian Rice'tan cesur açıklama! "Bahis hastalığına yakalanmış durumdayım..."

Bu bir ilandır

İskoçya Premiership ekiplerinden Hamilton'ın teknik patronluğunu yapan Brian Rice, "cesur" bir şekilde "bahis bağımlısı" olduğunu itiraf etti ve federasyonun karşısında ifade verdi.

"50 AYDIR OYNUYORUM, BIRAKMAM İÇİN YARDIM EDİN..."

Brian Rice, federasyona verdiği ifadede 2015 Temmuz ile 2019 Ekim arasında çok yüklü miktarlarda bahis oynadığını itiraf etti ve bırakması için kendisine yardım edilmesini rica etti.

Hamilton, oynadığı cesur futbol ve açık oyun ile Türkiye'deki iddaa oyuncularının da maçlarına "2.5 ÜST" oynadığı bir takım olarak dikkat çekiyordu.

Bu hafta sonu da ligin formda ve lider ekibi Celtic ile evlerinde oynayacaklar.

Ligde oynadığı son 14 maçın 13'ünü kazanan Celtic'in galibiyet oranı 1,08'lere kadar düşmüş durumda...

Maçta en az 3 gol için verilen iddaa oranı ise 1,30!

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MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ NE DİYOR?

Misli.com'da İskoçya Premiership yorumlarıyla dikkat çeken Cengiz İzmitli, Hamilton'daki son gelişmeleri şöyle yorumladı:

"Brian Rice'a bahis bağımlılığı için 10 maç ceza verildi ve 5'ini hemen çekmesi kararlaştırıldı. Her ay sonunda federasyona gidip 'bu ay bahis oynamadım' imzası atacak ve psikolojik destek alacak. Sezon sonunda iyileşip iyileşmediğine kanaat getirilecek ve cezası iyi/kötü revize edilecek. Biz de iddaa oynuyoruz ve herkese 'tadında' oynamasını, bu durumu kişiselleştirmemesini öğütlüyoruz. İç işleri karışan Hamilton, Rangers yenilgisi sonrası yeniden vites yükselten Celtic'e direnemez, farklı kaybeder." dedi ve "MS2 + 2.5 ÜST / 1,40" önerdi.

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Celtic'in genç starı Odsonne Edouard'ı izleyelim...