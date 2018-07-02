Brezilya Dünya KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±!
DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Brezilya ile Meksika karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. SambacÄ±lar sahadan 2-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±larak turnuvada Ã§eyrek finale yÃ¼kselen taraf oldu.Â
HenÃ¼z maÃ§Ä±n 2. dakikasÄ±nda Meksika ataÄŸÄ± geldi. Hirving Lozano harika bir ÅŸut Ã§Ä±kardÄ±! Fakat Brezilya defansÄ± topun daha ileri gitmesini engelledi. Bu atak sonrasÄ± hemen Brezilya'nÄ±n ataÄŸÄ± geldi. Neymar ile gole yaklaÅŸan Brezilya bu pozisyondan gol sesi Ã§Ä±karamadÄ±. 18. dakikada MeksikalÄ± Hirving Lozano'nun ÅŸutu yine defansta kaldÄ±. 30. dakikada Meksika, Carlos Vela ile gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±; fakat top kaleyi bulmadÄ±. MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± oyun olarak tempo yÃ¼ksek olan bir mÃ¼cadele oldu. 33. dakikada Philippe Coutinho'nun harika ÅŸutu defansa kaldÄ±. MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± 0-0 eÅŸitlikle sona erdi.Â
Ä°kinci yarÄ±da da yÃ¼ksek tempo devam etti. Dakikalar 51'i gÃ¶sterdiÄŸinde Willian'nÄ±n sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada topla buluÅŸan Neymar topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. 54. dakikada MeksikalÄ± Miguel Layun Ã§erceveyi bulan bir vuruÅŸ yaptÄ±, fakat top gol Ã§izgisini geÃ§medi. 56. dakikada Neymar'Ä±n ÅŸutu kaleyi bulmadÄ±. 70. dakikada Meksika'da Andres Guardado'nun harika ÅŸutu Brezilya defansÄ±nÄ±n engeline takÄ±ldÄ±. 75. dakikada Willian, takÄ±mÄ± adÄ±na tehlikeli bir pozisyon yakaladÄ± fakat gol ile sonuÃ§landÄ±ramadÄ±. 88. dakikada Neymar'Ä±n asistinde oyuna sonradan giren Roberto Firmino topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve skoru 2-0 yaptÄ±. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Brezilya, Neymar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle sahadan 2-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±ldÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â
Brezilya'nÄ±n rakibi BelÃ§ika - Japonya maÃ§Ä±nÄ±n galibi olacak.
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STAT: Samara
HAKEMLER: Gianluca Rocci, Elenito Di Libaretore, Mouro Tonolini
BREZÄ°LYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Neymar, Jesus
MEKSÄ°KA: Ochoa, Salcedo, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Gallardo, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Hernandez (Dk. 60 Jimenez)
GOLLER: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)
SARI KARTLAR: Filipe Luis, Casemiro (Brezilya) - Alvarez, Herrera, Salcedo, Guardado (Meksika)
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