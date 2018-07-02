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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Spor Arena
02.07.2018 - 08:17, Son GÃ¼ncelleme:

Brezilya Dünya KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±!

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Brezilya Dünya KupasÄ±'nda adÄ±nÄ± çeyrek finale yazdÄ±rdÄ±!

DÃ¼nya KupasÄ± son 16 turunda Brezilya ile Meksika karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldi. SambacÄ±lar sahadan 2-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±larak turnuvada Ã§eyrek finale yÃ¼kselen taraf oldu.Â

HenÃ¼z maÃ§Ä±n 2. dakikasÄ±nda Meksika ataÄŸÄ± geldi. Hirving Lozano harika bir ÅŸut Ã§Ä±kardÄ±! Fakat Brezilya defansÄ± topun daha ileri gitmesini engelledi. Bu atak sonrasÄ± hemen Brezilya'nÄ±n ataÄŸÄ± geldi. Neymar ile gole yaklaÅŸan Brezilya bu pozisyondan gol sesi Ã§Ä±karamadÄ±. 18. dakikada MeksikalÄ± Hirving Lozano'nun ÅŸutu yine defansta kaldÄ±. 30. dakikada Meksika, Carlos Vela ile gole Ã§ok yaklaÅŸtÄ±; fakat top kaleyi bulmadÄ±. MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ± oyun olarak tempo yÃ¼ksek olan bir mÃ¼cadele oldu. 33. dakikada Philippe Coutinho'nun harika ÅŸutu defansa kaldÄ±. MÃ¼cadelenin ilk yarÄ±sÄ± 0-0 eÅŸitlikle sona erdi.Â 

Ä°kinci yarÄ±da da yÃ¼ksek tempo devam etti. Dakikalar 51'i gÃ¶sterdiÄŸinde Willian'nÄ±n sol kanattan yaptÄ±ÄŸÄ± ortada topla buluÅŸan Neymar topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve takÄ±mÄ±nÄ± 1-0 Ã¶ne geÃ§irdi. 54. dakikada MeksikalÄ± Miguel Layun Ã§erceveyi bulan bir vuruÅŸ yaptÄ±, fakat top gol Ã§izgisini geÃ§medi. 56. dakikada Neymar'Ä±n ÅŸutu kaleyi bulmadÄ±. 70. dakikada Meksika'da Andres Guardado'nun harika ÅŸutu Brezilya defansÄ±nÄ±n engeline takÄ±ldÄ±. 75. dakikada Willian, takÄ±mÄ± adÄ±na tehlikeli bir pozisyon yakaladÄ± fakat gol ile sonuÃ§landÄ±ramadÄ±. 88. dakikada Neymar'Ä±n asistinde oyuna sonradan giren Roberto Firmino topu aÄŸlara gÃ¶nderdi ve skoru 2-0 yaptÄ±. Kalan dakikalarda baÅŸka gol olmayÄ±nca Brezilya, Neymar'Ä±n attÄ±ÄŸÄ± golle sahadan 2-0 Ã¼stÃ¼n ayrÄ±ldÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± Ã§eyrek finale yÃ¼kseldi.Â 

Brezilya'nÄ±n rakibi BelÃ§ika - Japonya maÃ§Ä±nÄ±n galibi olacak.

MAÃ‡IN Ã–ZETÄ° Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

STAT: Samara
HAKEMLER: Gianluca Rocci, Elenito Di Libaretore, Mouro Tonolini
BREZÄ°LYA: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Paulinho (Dk. 80 Fernandinho), Coutinho (Dk. 86 Firmino), Willian (Dk. 90+1 Marquinhos), Neymar, Jesus
MEKSÄ°KA: Ochoa, Salcedo, Alvarez (Dk. 55 Jonathan Dos Santos), Ayala, Gallardo, Marquez (Dk. 46 Layun), Guardado, Herrera, Vela, Lozano, Hernandez (Dk. 60 Jimenez)
GOLLER: Dk. 51 Neymar, Dk. 88 Firmino (Brezilya)
SARI KARTLAR: Filipe Luis, Casemiro (Brezilya) - Alvarez, Herrera, Salcedo, Guardado (Meksika)

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