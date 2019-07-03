Brezilya'nın finaldeki rakibi hangi takım olacak? Şili'nin iddaa oranı...
Copa America'da finale yükselen ilk takım, Arjantin'i 2-0'la geçen Brezilya oldu. Rakibi bu gece belli olacak! İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...
- Son iki Copa America'nın şampiyonu Şili, üst üste üçüncü kez finale çıkmanın (şampiyon olmanın) eşiğinde...
- Japonya ve Ekvador galibiyetleri sonrası grupta Uruguay'a kaybettiler ama çeyrek finalde Kolombiya'yı penaltılarla geçip adlarını yarı finale yazdırmayı başardılar.
- Manchester United ile vasat bir sezon geçiren Alexis Sanchez'in de Şili ile ortaya koyduğu performans altı çizilesi...
- Venezuela'yı geçemeyen, Brezilya'dan 5 yiyen Peru'nun yarı finalde olması büyük bir sürpriz!
- Çeyrek finalde Uruguay karşısında da rakibin 3 golü iptal edildi ama penaltı atışlarıyla Şili'ye rakip oldular.
- Farfan'ın durumu maç saati netleşecek, Guerrero önderliğinde tarih yazmaya çalışacaklar...
BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!
- Şili, kendisinden daha alt FIFA sıralamasında yer alan takımlarla Copa America'da oynadığı son 7 maçın tamamını kazanmayı başardı. (MS1 - iddaa oranı 1,70)
- Peru, kendisinden daha yüksek FIFA sıralamasında yer alan takımlarla Copa America'da oynadığı son 3 maçta gol atamadı. (KG YOK - iddaa oranı 1,55)
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI "ŞİLİ" DİYOR!
Kolombiya'yı golsüz biten maçın sonunda penaltılarla eleyip yarı finale gelen Şili, maçın genelinde daha etkili taraftı. Grupta da iyi performans sergiledi. Sadece son maçında Uruguay karşısına rahat çıktılar ve tek golle kaybettiler. Takımın şu ana kadarki 6 golünden 4'ünde Alexis Sanchez ile Tigres'de oynayan Vargas'ın 2'şer golle imzaları var. Medel ve Isla'dan iyi performans izlediğimizi de belirtmek gerek.
Peru ise turnuvanın sürprizi oldu yarı final açısından. Gruptaki Venezuela (0-0), Brezilya (0-5) ve çeyrek finalde Uruguay'ı penaltılarla eledikleri maçları 90 dakika izledim. Brezilya önünde yarım saatte dağıldılar. Uruguay karşısında rakibin onca pozisyonundan gol yememeleri şanslarıydı. Sadece 3 şut çekip isabet sağlayamadıkları maç izlettiler.
Şili gerek turnuva genelindeki oyunu, gerek de kadro kalitesiyle önde. Kazanırlar.
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