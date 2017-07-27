Brezilyalı yıldız Fernando yüzde 99 Galatasaray'da

Sarı kırmızılılar, Brezilyalı orta saha için Manchester City ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.
Fernando ile 3 yıllığına anlaşan Galatasaray, dün İngiliz kulübü ile de anlaşma noktasına geldi.
Manchester City, Fernando için bonservis bedeli talebini 5 milyon 500 bin euroya indirdi Galatasaray'da 4 milyon 750 bin euro olan teklifini 5 milyon 250 bin euroya çıkarttı.
Kısacası Fernando'nun Galatasaraylı olması adına son düzlüğe girildi.
Fernando'nun Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra hafta başında ise Avusturya'daki kampa katılması bekleniyor.