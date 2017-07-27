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Brezilyalı yıldız Fernando yüzde 99 Galatasaray'da

VE Fernando yüzde 99 Galatasaraylı...

Ali Naci KÜÇÜK
SON GÜNCELLEME

Sarı kırmızılılar, Brezilyalı orta saha için Manchester City ile de el sıkışmaya çok yaklaştı.

Fernando ile 3 yıllığına anlaşan Galatasaray, dün İngiliz kulübü ile de anlaşma noktasına geldi.

Manchester City, Fernando için bonservis bedeli talebini 5 milyon 500 bin euroya indirdi Galatasaray'da 4 milyon 750 bin euro olan teklifini 5 milyon 250 bin euroya çıkarttı.

Kısacası Fernando'nun Galatasaraylı olması adına son düzlüğe girildi.

Fernando'nun Pazar günü İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçtikten sonra hafta başında ise Avusturya'daki kampa katılması bekleniyor.

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