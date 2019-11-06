Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, Galatasaray'a başarılar diledi!
Brezilyalı ünlü manken Vanessa Vailatti, sosyal medya hesabından bugün Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak olan Galatasaray'a başarılar diledi.
Galatasaray'a Real Madrid maçı öncesi sürpriz destek...
Brezilyalı model Vanessa Vailatti, Instagram hesabı (@vanessinhavailatti) üzerinden Galatasaray'a, Real Madrid maçı öncesi başarılar diledi.
Vailatti, Instagram hesabından Sarı Kırmızı kalp koydu ve 'Başarılar Cim Bom' yazdı.
İşte o paylaşım...
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