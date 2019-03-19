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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
CNN Türk
19.03.2019 - 15:31, Son Güncelleme:

Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi 25 kulüp birden istedi!

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Brezilyalı Gabriel Martinelli'yi 25 kulüp birden istedi!

Futbol dünyasının yeni yıldızı Brezilya'dan çıkacak gibi görünüyor. Ituano'da oynayan 17 yaşındaki bir futbolcu tam 25 kulüp tarafından istendi. İşin ilginç yanı ise iki Avrupa devinin birkaç yıl önce bu genci beğenmeyip geri göndermesiydi.

Globo Esporte'nin haberine göre Arsenal, Ituano'nun 17 yaşındaki Brezilyalı golcüsü Gabriel Martinelli'yle ilgileniyor. Ancak işleri zor.

İddiaya göre bu oyuncuyla ilgilenen kulüp sayısı 25. Genç oyuncu daha önce kısa süreli olarak Manchester United ve Barcelona tarafından denenmiş ancak beğenilmeyerek geri gönderilmişti.

Sao Paulo doğumlu futbolcu son zamanlarda ciddi bir yükseliş içine girmiş ve birçok kulübün dikkatini çekmeye başlamıştı. Haberde Martinelli'yle ilgilenen 25 takımın 16'sının Avrupa'dan olduğu, bunların 4'ünün İngiliz ekibi olduğu belirtildi.

Brezilya ekipleri Atletico Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, Santos ve Sao Paulo da genç yıldızı kadrosuna katmaya çalışıyor. Oyuncunun menajeri Marcos Casseb ise oyuncuyu Avrupa'ya satmaktan yana.

Pasaport problemi olan genç oyuncunun İngiltere'den çalışma izni alması zor görünmekle birlikte diğer Brezilyalı oyuncuların yaptığı gibi İtalyan pasaportu sahibi olabileceği ve bunun da oyuncunun İngiltere'ye transferini kolaylaştırabileceği konuşuluyor.

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Brezilyalı Gabriel Martinelliyi 25 kulüp birden istedi

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