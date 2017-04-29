Brezilya’da muhteşem başlangıç!

Dünyanın en iyi League of Legends takımlarını bir araya getiren Sezon Ortası Turnuvası, dün akşam başladı. Bu önemli turnuvada ülkemizi, Türkiye Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’nde kupanın sahibi olan SuperMassive temsil ediyor.

SuperMassive, turnuvanın ilk akşamında Brezilya, Japonya ve Okyanusya temsilcilerine karşı müthiş bir performans göstererek 3 galibiyet almayı başardı.

Zirveye adını yazdırdı

SuperMassive ilk maçta Japonya’nın şampiyon takımı Rampage ile karşılaştı. İlk dakikalarda eşit güçlerin mücadelesi gibi görünen karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Türkiye temsilcisi oyunun kontrolünü eline almayı başardı ve rakibini net bir galibiyetle uğurladı. Günün ikinci maçında ise rakibimiz Okyanusya bölgesinin temsilcisi Dire Wolves oldu. 26 dakika gibi kısa sayılabilecek bir karşılaşmada SuperMassive alt koridor oyuncuları Zeitnot ve Dumbledoge’un performanslarıyla rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi ve bu maçta da galibiyeti hanesine yazdırmayı başardı.

Günün son mücadelesinde ise temsilcimiz, ev sahibi Brezilya’nın temsilcisi RED Canids ile karşılaştı. SuperMassive gibi iki rakibine karşı da kazanmayı başaran RED Canids taraftar desteği ile iyi bir performans sergiliyordu. Ancak son maçta SuperMassive rakibine skor dahi vermeden kazanmayı başardı ve günü 3-0 bitirerek grubun zirvesine yerleşti. Bu karşılaşmaların rövanşları, 30 Nisan Pazar gecesi oynanacak ve grup birincisi 2. Tur'a yükselmeye hak kazanacak.

Zorlu mücadele, grup aşamasından sonra da 2. Tur ile devam edecek. Bu grubun birincisi Sezon Ortası Turnuvası’nın devamında Kuzey Amerika temsilcisi TSM ile karşılaşacak.

Dünya Şampiyonası için önemli bir viraj

Bu turnuvanın bir önemi de SuperMassive’in en iyi 6 arasına kalması durumunda, bölgemizden bir takımın Ekim’de gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası’na doğrudan katılma hakkı kazanacak olması. Diğer yandan ikinci bir takımımızı da Dünya Şampiyonası Ön Elemeleri'ne göndererek tarihimizde ilk kez Dünya Şampiyonası'na iki takım gönderme şansına kavuşacağız.

Brezilya ve Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle geç saatlere kadar devam eden karşılaşmaları, ülkemizden on binlerce LoL tutkunu canlı yayınlarla takip etti. Temsilcimizin son grup maçları, 30 Nisan Pazar günü saat 22.00'da başlayacak.