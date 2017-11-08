Hazırlık maçında Japonya ile karşılaşacak olan Brezilya'da Diego Ribas rüzgarı yaşanıyor.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemde eleştirilerin hedefinde olan tecrübeli futbolcu, Flamengo'ya transfer olduktan sonra yeniden doğdu ve gösterdiği performans ile yeniden Milli Takım'a seçildi. Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer edilen Giuliano'nun yerine Milli Takım kampında yer alan 32 yaşındaki futbolcunun başarısı Sarı Lacivertli taraftarların da akıllarında soru işareti kalmasına neden oldu.

Brezilya teknik direktörü Tite'nin Diego ile konuşup oyuncuya çok güvendiği ve kendisinden övgü dolu sözlerle bahsettiği ifade edildi. (Fanatik)

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