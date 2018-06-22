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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
DHA
22.06.2018 - 13:36, Son Güncelleme:

Brezilya Kosta Rika'yı uzatmalarda yendi

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Brezilya Kosta Rika'yı uzatmalarda yendi

2018 Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya, Kosta Rika'yı son dakika golüyle 2-0 yendi. Brezilya'nın ilk golünü ilk maçta harika bir gole imza atan Philippe Coutinho kaydetti. Neymar ise 90+7'de skoru tayin etti. Dünya Kupası'nda yürürlüğe konan VAR sistemi yine maçın kaderini belirledi. 80. dakikada Björn Kuipers'in verdiği penaltı VAR sistemine takıldı ve penaltı kararı iptal edildi. İşte, Brezilya Kosta Rika maçı özeti...

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya, Kosta Rika'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. 

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kosta Rika atağında ceza sahasına yerden gönderilen topa Borges vurdu, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Brezilya ilk isabetli şutunu attı. Sol kanatta topla buluşan Marcelo, açısını düzeltip şutunu çekti, kaleci Keylor Navas köşede bu topu kontrol etti.

49. dakikada Brezilya gole çok yaklaştı. Fagner'in sağ kanattan yaptığı ortada Jesus'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Paulinho, boş pozisyondaki Coutinho'ya pasını gönderdi. Coutinho'nun şutunda top, kale çizgisi önündeki Gamboa'ya çarparak kornere gitti.

58. dakikada Douglas Costa ceza sahasına girdi, Paulinho'ya pasını verdi. Paulinho, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Coutinho'nun önüne yerden topu gönderdi. Coutinho'nun yerden sert şutunda, kaleci Keylor Navas iki hamlede kontrol etti.

90+1. dakikada Brezilya aradığı golü buldu. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağa altı pas önünde vuran Coutinho, fileleri havalandırdı: 1-0.

90+7. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadele Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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