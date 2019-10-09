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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
09.10.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Brezilya Serie A'nın zirvesinde nostaljik derbi! iddaa'nın favorisi...

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Brezilya Serie A'nın zirvesinde nostaljik derbi! iddaa'nın favorisi...

Liderin 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Palmeiras, 3 puan gerisindeki takipçisi Santos’a konuk oluyor. Bu önemli mücadeleye Misli.com’da Canlı Bahis yaparak karşılaşmanın heyecanını katlayabilirsiniz...

SANTOS - PALMEIRAS

İlk sıradaki Flamengo’nun 8 puan gerisinde haftaya giren Santos son kozlarını oynuyor.

Palmeiras’ı devirerek şampiyonluk yarışına devam etmek isteyen Siyah-beyazlılar ayrıca ikinci sırayı da kapmanın hesabını yapıyor.

Son şampiyon Palmeiras ise unvanını koruma peşinde. Yeşil-beyazlılar zirvenin 5 puan gerisinde olsa da Flamengo ile evinde oynayacağı için kendini avantajlı görüyor. Bu nedenle o maça kadar minimum puan farkıyla ilerlemek niyetindeler.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 5 karşılaşmanın 3’ü karşılıklı golle tamamlandı.

- İki ekip arasındaki son 7 karşılaşmanın 6’sında ilk yarı gol atıldı.

- İki ekip arasındaki son 10 maçın 9’unda minimum 1 gol oldu.

Brezilya Serie Anın zirvesinde nostaljik derbi iddaanın favorisi...

MİSLİ.COM ÜYELERİ NEYİ TERCİH EDİYOR?

Bu maçı kuponlarında bulunduran üyelerin %23’ünün önceliği taraf bahisleri yerine gollerden yana.

Öne çıkan tercih ise maçın 2.5 gol altında kalınacağı yönünde.

%18’le bir sonraki tercihler ise konuk Palmeiras’ın bu maçtan en az 1 puanla döneceği yönünde olup 02 çifte şans kuponlarda yerini almış.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR’ÜN YORUMU NE?

Son iki maçını gol yemeden kazanan Santos'ta Vasco da Gama maçında kırmızı kart gören tecrübeli orta saha oyuncusu Goebel cezalı.

Palmeiras, son iki maçta şanssız beraberlikler aldı. Savunma oyununda ligin en iyilerinden olan Palmeiras, 7 maçtır kaybetmiyor.

Ligin iki önemli takımın mücadelesinde kontrollü oyun bekliyorum. Savunmada diri kalan maçı kazanacaktır. Öncelikli tercihim 2.5 ALT olacak.

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Neymar'ın Santos günlerinden! Palmeiras karşısındaki zaferi hatırlayalım...

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