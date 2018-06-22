Brezilya'dan Kosta Rika'ya büyük üstünlük. Brezilya, Dünya Kupası E Grubu mücadelesinde bu akşam karşılaşacağı Kosta Rika'ya karşı oynadığı 10 maçın 9'unu kazandı

Kosta Rika'yla oynadığı 10 maçın dokuzundan galibiyetle ayrılan Brezilya, rakibine sadece Mart 1960'taki hazırlık maçında yenildi. İki ülke, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelirken; bu turnuvada daha önce oynanan iki maçı Brezilya kazandı. Dünya Kupası'nda bir Güney Amerika ülkesine karşı aldığı tek galibiyetini 2014'te elde eden Kosta Rika (vs Uruguay, 3-1), bundan önce oynadığı üç karşılaşmayı kaybetmişti. İsviçre karşısında Brezilya formasıyla 11'inci golünü atan Philippe Coutinho?nun toplamda beş golü ceza sahası dışından geldi. Gruptaki ilk maçında Sırbistan'a yenilen Kosta Rika'nın bu turnuvadaki beş maçlık yenilmezlik serisi sona ermiş oldu. Kosta Rika, art arda dört maç kaybettiği Haziran 2006'dan bu yana Dünya Kupası'nda üst üste iki maç kaybetmiyor.

Dünya Kupası'nda oynadığı son üç maçı kazanamayan Brezilya, bundan daha uzun galibiyet hasretini en son Haziran 1978'de yaşamıştı. Gruptaki ilk maçta Sırbistan karşısında 67 dakika sahada kalan Marco Urena, bu sürede topla 14 kez buluştu ve bunların sadece üçü rakip ceza sahasındaydı. Yerine giren Joel Campbell ise 24 kez topla buluşurken, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı dörttü. Brezilya, 2018 Dünya Kupası'nda kalesine gelen ilk isabetli şutta gol yedi. Dünya Kupası'nda Sambacılar'ın kalesine gelen son 13 isabetli şutun 10'u filelerle buluştu. Kosta Rika, Dünya Kupası'nda rakip kaleye çektiği son 31 şutta sadece bir gol bulabildi. Neymar gruptaki ilk maçta İsviçre'ye karşı 10 faule maruz kaldı. Bir Dünya Kupası maçında Neymar'dan daha fazla faul yapılan son oyuncu Alan Shearer'dı.

Brezilya Kosta Rika maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Brezilya Kosta Rika mücadelesi Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak. Brezilya-Kosta Rika mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 124 Brezilya - Kosta Rika 3 2,5Üst 1,60 60374 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 124 Brezilya - Kosta Rika 3 11,05 %97,96 X6,25 %0,92 212,50 %1,12

Brezilya'dan 10'da 9



İki takım arasında geride kalan 10 maçta Brezilya'nın büyük üstünlüğü dikkati çekiyor. Brezilya, 7'si resmi 3'ü özel bu maçlarda 9 galibiyet alırken, Kosta Rika yalnızca 1 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. "Sambacılar" rakip fileleri 32 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gol gördü.



İlk randevu 1956'da

İki takım tarihlerinde ilk olarak 13 Mart 1956'da Meksika'da gerçekleştirilen Pan Amerikan Oyunları'nda karşı karşıya geldi. Brezilya, bu mücadeleyi 7-1 gibi tarihi bir skorla kazandı. Brezilya ve Kosta Rika son olarak 5 Eylül 2015'te karşılaştı. ABD'de oynanan hazırlık maçını Brezilya 1-0 kazanmayı başardı.



Kosta Rika'nın tek galibiyeti 58 yıl önce



Kosta Rika'nın, Brezilya karşısında elde ettiği ilk ve tek galibiyet bundan tam 58 yıl önce geldi. Kosta Rika, 10 Mart 1960'da Pan Amerikan Oyunları'nda karşılaştığı Brezilya'yı 3-0'la geçti. Bu maçtan sonra iki takım arasında oynanan 8 maçı da Brezilya kazanmayı bildi.



Brezilya 106. maçında



Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 105 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 70 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 222 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü. Beşinci Dünya Kupası'nı yaşayan Kosta Rika ise oynadığı 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

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