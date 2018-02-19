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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Brezilya derbisinde savaş! 10 kırmızı kart...
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Futbol
19.02.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

Brezilya derbisinde savaş! 10 kırmızı kart...

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Brezilya'da Vitoria - Bahia mücadelesinde büyük kavga yaşandı. İki takımdan da 5 oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Maç ertelendi.

Vitoria ile Bahia arasında oynanan Brezilya derbisinde adeta savaş yaşandı. Maç boyunca devam eden olaylar durulmadı ve mücadele bitime 11 dakika kala ertelendi.

Mücadelede 10 kırmızı kart çıktı. Bunlardan 5'i Vitoria takımına 5'i de Bahia takımı oyuncularına çıktı. Kavga eden oyuncular arasında yumruklaşmalar oldu. Kurallara göre maçın devam edebilmesi için bir takımda minimum 7 oyuncu olması gerekiyordu. Hakem maçı ertelemek zorunda kaldı.

Brezilya derbisinde savaş 10 kırmızı kart...

Vitoria Denilson'un golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Bahia ikinci yarının başında Vinicius'un penaltı golüyle eşitliği sağladı. Olaylar da tam burada başladı. Golü atan forvet, rakip takım taraftarlarının önünde dans etti ve ortam bir anda gerildi.

Olay Brezilya basınında büyük yankı uyandırdı. Brezilya Federasyonu şimdi oyunculara ve takımlara ne ceza vereceğini düşünüyor.
Brezilya derbisinde savaş 10 kırmızı kart...

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