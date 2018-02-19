Brezilya derbisinde savaş! 10 kırmızı kart...
Brezilya'da Vitoria - Bahia mücadelesinde büyük kavga yaşandı. İki takımdan da 5 oyuncuya kırmızı kart gösterildi. Maç ertelendi.
Vitoria ile Bahia arasında oynanan Brezilya derbisinde adeta savaş yaşandı. Maç boyunca devam eden olaylar durulmadı ve mücadele bitime 11 dakika kala ertelendi.
Mücadelede 10 kırmızı kart çıktı. Bunlardan 5'i Vitoria takımına 5'i de Bahia takımı oyuncularına çıktı. Kavga eden oyuncular arasında yumruklaşmalar oldu. Kurallara göre maçın devam edebilmesi için bir takımda minimum 7 oyuncu olması gerekiyordu. Hakem maçı ertelemek zorunda kaldı.
Vitoria Denilson'un golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen Bahia ikinci yarının başında Vinicius'un penaltı golüyle eşitliği sağladı. Olaylar da tam burada başladı. Golü atan forvet, rakip takım taraftarlarının önünde dans etti ve ortam bir anda gerildi.
Olay Brezilya basınında büyük yankı uyandırdı. Brezilya Federasyonu şimdi oyunculara ve takımlara ne ceza vereceğini düşünüyor.
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