Brezilya da tökezledi!
2018 Dünya Kupası E Grubu'nda turnuvanın favorilerinden olan Brezilya, İsviçre karşısında kötü bir sınav verdi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle son buldu. Brezilya 20. dakikada Philippe Coutinho'nun müthiş golüyle öne geçerken, 50'de Zuber takımına eşitliği sağlatan golü kaydetti. Brezilya'da gözlerin üzerinde olduğu Neymar, bu maçta varlık gösteremedi. Sırbistan bu skorla Kosta Rika'yı yenerek ilk maç haftasını lider olarak kapatmış oldu. Brezilya gruptaki bir sonraki maçını Kosta Rika ile oynayacak. Sırpların rakibi ise İsviçre olacak. Dünya Kupası'nda bugün iki sürpriz birden yaşanmış oldu. Meksika'ya yenilen Almanya'nın ardından turnuvanın diğer favorisi Brezilya 1 puana razı oldu.
Stat: Rostov Arena
Hakemler: Cesar Ramos, Marvin Torrentera, Miguel Hernandez (Meksika)
Brezilya: Becker, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro (Dk. 60 Fernandinho), Paulinho (Dk. 67 Augusto), Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus (Dk. 79 Firmino)
İsviçre: Sommer, Lichtsteiner (Dk. 87 Lang), Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 71 Zakaria), Xhaka, Shaqiri, Dzemaili, Zuber, Seferovic (Dk. 80 Embolo)
Goller: Dk. 20 Coutinho (Brezilya), Dk. 50 Zuber (İsviçre)
Sarı kartlar: Dk. 31 Lichtsteiner, Dk. 65 Schar, Dk. 68 Behrami (İsviçre), Dk. 47 Casemiro (Brezilya)
MAÇTAN DAKİKALAR
Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı.
20. dakikada Coutinho'nun ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, top uzaktaki direğe çarpıp ağlarla buluştu ve Brezilya 1-0 öne geçti.
50. dakikada İsviçre'nin kullandığı köşe vuruşunda doğru zamanlamayla yükselen Zuber, altı pastan yaptığı kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.
Brezilya'nın son dakikalardaki baskısına rağmen başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sonuçlandı.
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