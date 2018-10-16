Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Dünya futbolunun iki dev ülkesi Brezilya ve Arjantin bu kez bir hazırlık maçında bir birilerine rakip olacak. İki takım arasında yapılan son karşılaşma Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Sporseverler şimdi bu heyecan dolu maça dair detayları sorguluyor. Peki, Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Güney Amerika'nın iki ülkesinin milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik adamlar Lionel Scaloni ve Tite yapacakları hazırlık maçıyla takımlarındaki eksikleri görecek ve yeni oyuncularını deneme fırsatını bulacak. İşte, Brezilya Arjantin maçına ilişkin detaylar...
Brezilya ve Arjantin 16 Ekim 2018 Salı günü hazırlık maçıyla karşı karşıya gelecek. TSİ 20:45'de başlayacak müsabaka ülkemizdeki televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanmayacak.
TİTE'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Tite'nin sözleşmesi geçtiğimiz temmuz ayında uzatıldı. Brezilya Milli Futbol Takımı'nda "Tite" lakaplı teknik direktör Adenor Leonardo Bacchi'nin sözleşmesi, 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.
Tite, daha önce aralarında ülkesinin Gremio, Atletico Mineiro, Palmeiras ve Corinthians ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ayn ve El-Wahda takımlarının da bulunduğu 13 kulübü çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, 2012'de Corinthians'ı, hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de Copa Libertadores'te şampiyonluğa taşımıştı. Tite'nin 2016'da başına geçtiği Brezilya ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elendi.
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