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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Spor Arena
16.10.2018 - 11:16, Son Güncelleme:

Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

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Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Dünya futbolunun iki dev ülkesi Brezilya ve Arjantin bu kez bir hazırlık maçında bir birilerine rakip olacak. İki takım arasında yapılan son karşılaşma Arjantin'in 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlanmıştı. Sporseverler şimdi bu heyecan dolu maça dair detayları sorguluyor. Peki, Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Amerika'nın iki ülkesinin milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Teknik adamlar Lionel Scaloni ve Tite yapacakları hazırlık maçıyla takımlarındaki eksikleri görecek ve yeni oyuncularını deneme fırsatını bulacak. İşte, Brezilya Arjantin maçına ilişkin detaylar...

Brezilya ve Arjantin 16 Ekim 2018 Salı günü hazırlık maçıyla karşı karşıya gelecek. TSİ 20:45'de başlayacak müsabaka ülkemizdeki televizyon kanallarından canlı olarak yayınlanmayacak.

TİTE'NİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Tite'nin sözleşmesi geçtiğimiz temmuz ayında uzatıldı. Brezilya Milli Futbol Takımı'nda "Tite" lakaplı teknik direktör Adenor Leonardo Bacchi'nin sözleşmesi, 2022 FIFA Dünya Kupası sonuna kadar uzatıldı.

Tite, daha önce aralarında ülkesinin Gremio, Atletico Mineiro, Palmeiras ve Corinthians ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Ayn ve El-Wahda takımlarının da bulunduğu 13 kulübü çalıştırdı. 57 yaşındaki teknik adam, 2012'de Corinthians'ı, hem FIFA Kulüpler Dünya Kupası hem de Copa Libertadores'te şampiyonluğa taşımıştı. Tite'nin 2016'da başına geçtiği Brezilya ise 2018 Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Belçika'ya elendi.

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