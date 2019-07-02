Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriBrezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
GeriSpor Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Spor Arena
02.07.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Güney Amerika kıtasının en önemli takımları arasında yer alan Brezilya ile Arjantin, Kupa Amerika'nın yarı finalinde kozlarını paylaşacak. Kazananın finale adını yazdıracağı dev mücadele öncesi, maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. Peki, Brezilya Arjantin maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Kupa Amerika'nın (Copa America) yarı finali, uluslararası futbol arenasında rekabetin en üst düzeyde yaşandığı karşılaşmalar arasında gösterilen, Arjantin ile Brezilya arasındaki mücadeleye sahne olacak. Kadrosunda pek çok yıldız barındıran her iki takım da finale çıkmak için mücadele edecek.  İşte, Brezilya Arjantin Copa America maçına ilişkin tüm detaylar...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 46. düzenlenen düzenlenen turnuvanın yarı finalinde, organizasyona ev sahipliği yapan Brezilya, Arjantin ile Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda 2 Temmuz’u 3 Temmuz’a bağlayan gece TSİ 03.30'da karşılaşacak.

Yeşil sahaların en çekişmeli rekabetleri arasında yer alan Arjantin ile Brezilya arasındaki mücadeleyi, Ekvadorlu hakem Roddy Zambrano yönetecek ve bu maç TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

YILDIZLARIN REKABETİ

"Amerika'nın Süper Clasico" mücadelesi olarak lanse edilen rekabette, bugüne kadar birçok yıldız oyuncu karşı karşıya geldi.

Arjantin'de Diego Maradona, Alfredo Di Stefano, Gabriel Batistuta, Mario Kempes, Juan Sebastian Veron ve Lionel Messi, Brezilya'da ise Pele, Zico, Romario, Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho ve Neymar gibi büyük yıldızlar, bu çekişmeli maçlarda birbirine rakip olarak futbolseverlere heyecanlı anlar yaşattı.

GENEL REKABETTE BREZİLYA ÖNDE

İki ekip arasındaki 100 yılı aşan ve toplam 110 kez karşı karşıya getiren rekabette, Brezilya'nın genel istatistiklerde üstünlüğü bulunuyor.

"Sambacılar" 45 maçta rakibine üstünlük kurarken, Arjantin'in ise 39 galibiyeti bulunuyor. İki taraf arasında 26 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Arjantin 166, Brezilya ise 165 kez fileleri havalandırdı.

İki takım arasındaki Kupa Amerika istatistiklerinde ise Arjantin'in açık ara üstünlüğü dikkati çekiyor. "Tangocular"ın 14 maçtan galip ayrıldığı rekabette, Brezilya ise 8 maçta rakibine üstünlük kurabildi.

14 kez zirveye uzanarak turnuva tarihinin en başarılı takımları arasında yer alan Arjantin, 8 şampiyonluğu bulunan Brezilya'nın yine açık ara önünde yer alıyor.

ARJANTİN'İN KUPA HASRETİ DEVAM EDİYOR

Kupa Amerika'nın genel istatistiklerinde Arjantin'in üstünlüğüne rağmen son yıllarda turnuvaya, Brezilya damga vuruyor. 1997,1999, 2004 ve 2007'de düzenlenen organizasyonları kazanan Brezilya'nın aksine, Arjantin'in kupa hasreti 26 yıldır sürüyor.

İki takım, Kupa Amerika'da son olarak 2007 finalinde karşılaştı. Bu karşılaşmayı Brezilya, Julio Baptista, Roberto Ayala (kendi kalesine) ve Dani Alves'in golleriyle 3-0 kazanarak kupaya uzandı.

Taraflar arasındaki son karşılaşma ise geçen yıl "Amerika'nın Süper Klasiko'su" turnuvasında gerçekleşti. Suudi Arabistan'in Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Brezilya, uzatma dakikalarında Miranda'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazandı.

GÖZLER MESSİ'NİN ÜZERİNDE OLACAK?

Arjantin'in yıldız futbolcusu Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, takımının yarı finale kaldığı organizasyonda henüz beklentileri karşılayamadı. 32 yaşındaki futbolcu, turnuvadaki tek golünü, takımının Paraguay ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede penaltıdan ağları sarsarak atabildi.

Arjantin'in turnuvadaki en golcü oyuncusu ise ağları 2 kez sarsma başarısı göstererek dikkatleri üzerine çeken İtalya temsilcisi Inter'in 21 yaşındaki santrforu Lautaro Martinez oldu.

Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen yıldız oyuncu Neymar'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı turnuvada Brezilya'nın gol yükünü ise 2'şer golle Barcelonalı Philippe Coutinho ile Gremiolu Everton Soares çekiyor.

BU ETABA NASIL GELDİLER?

Turnuvaya iyi bir başlangıç yapamayan Arjantin, B Grubu'nda ilk maçında Kolombiya'ya 2-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmasında ise Paraguay'ile 1-1 berabere kalarak taraftarını endişelendirdi.

Grubun son maçında Katar'ı 2-0 mağlup eden Arjantin, topladığı 4 puanla ikinci olarak üst tur vizesi alabildi. Çeyrek finalde daha iyi bir performans gösteren Arjantin, Venezuela'yı 2-0'la geçerek Brezilya'nın rakibi oldu.

A Grubu'nda mücadele eden Brezilya ise A Grubu'nda Bolivya'yı 3-0, Peru'yu 5-0 mağlup ederken, Venezuela ile 0-0 berabere kalarak 7 puanla lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Bu turda zorlanan Brezilya, 90 dakikası golsüz eşitlikle tamamlanan maçta Paraguay'ı penaltı atışları sonunda 4-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmayı başardı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Brezilya Arjantin Copa America maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Sergen Yalçın: “4-5 oyuncuya daha ihtiyacımız var”
Boateng'te flaş gelişme! Resmen ayrıldı...
Gençlerbirliği, Halil İbrahim ile sözleşme yeniledi! | Transfer haberleri...