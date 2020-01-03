Brescia, Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip oldu | Transfer haberleri
Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı ve Sloven oyuncunun transferi için harekete geçti.
Spor Arena Dış Haber | Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu.
İtalya basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı.
Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı.
Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.
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