Brescia, Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip oldu | Transfer haberleri

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı.

Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.

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