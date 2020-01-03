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Haber Giriş: 03.01.2020 - 18:12,Son Güncelleme:/

Brescia, Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip oldu | Transfer haberleri

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Brescia, Fenerbahçe'den Miha Zajc'a talip oldu | Transfer haberleri

Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı ve Sloven oyuncunun transferi için harekete geçti.

Spor Arena Dış Haber | Serie A'da ilk 17 hafta sonucunda düşme potasında yer alan Brescia, Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc'a talip oldu.

İtalya basınında yer alan habere göre; Brescia, Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc'ın durumumu yakından takibe aldı.

Haberde; Fenerbahçe ile Brescia arasındaki görüşmelerin başladığı ve İtalyan ekibinin bu transferde kararlı olduğunu vurguladı.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir forma giyen Miha Zajc, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maçta oynadı.

İşte Fenerbahçe'nin ara transfer gündemindeki isimlerSüper Lig'de ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler ara transfer dönemine çevrildi. Sarı-lacivertli ekipte ise öncelik sol bek transferi... Gazetemiz Fenerbahçe Foto Muhabiri Süleyman Arat, sarı-lacivertli takıma dair son gelişmeleri aktardı...
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