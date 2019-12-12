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Futbol
12.12.2019 - 17:10, Son Güncelleme:

Brendan Rodgers'tan transfer açıklaması! Çağlar Söyüncü...

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Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, Ocak ayında takımdan kimseyi satmayacaklarını duyurdu.

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin teknik patronu Brendan Rodgers, ara transfer döneminde takımdan kimseyi göndermeyeceklerini açıkladı.

Transfer söylentileri hakkında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan deneyimli teknik adam, "Ocak ayında hiçbir oyuncumuzu satmayacağız." diyerek dedikodulara son noktayı koydu.

Leicester City forması giyen temsilcimiz Çağlar Söyüncü'nün ismi Liverpool, Tottenham ve Manchester gibi devlerle anılıyordu.

Özellikle Manchester City'nin Çağlar Söyüncü için 94 milyon avro gibi astronomik bir bütçe ayırdığı öne sürülmüştü.

Leicester Cityden Çağlar Söyüncüye yeni sözleşme
Leicester City'den Çağlar Söyüncü'ye yeni sözleşme

YENİ SÖZLEŞME GÜNDEMDE

Daliy Mail'in haberine göre Leicester City, sözleşmesinin bitimine 3,5 yıl gibi uzun bir zaman olan milli futbolcuyu kaybetmemek için kontratını yenilemek istiyor.

İngiliz ekibi, mevcut kontratı kapsamında haftalık 45 bin Pound (343 bin TL) kazanan Çağlar’a, haftalık 75 bin Pound (572 bin TL) teklif etmeye hazırlanıyor.

Brendan Rodgerstan transfer açıklaması Çağlar Söyüncü...

Brendan Rodgerstan transfer açıklaması Çağlar Söyüncü...

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