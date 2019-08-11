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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
11.08.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

Brendan Rodgers’tan Çağlar Söyüncü’ye övgü dolu sözler

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Brendan Rodgers’tan Çağlar Söyüncü’ye övgü dolu sözler

İngiltere Premier Lig’de ilk hafta mücadelesinde Leicester City, kendi sahasında Wolverhampton ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonunda Leicester City menajeri Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için övgü dolu sözler söyledi.

Leicester City’in evinde ağırladığı Wolverhampton mücadelesinde 90 dakika forma giyen Çağlar Söyüncü, büyük beğeni topladı. Maç sonunda milli oyuncu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Brendan Rodgers, "Harry Maguire’ın yerini dolduran bir oyuncu için işler asla kolay olmayacak ama Çağlar bu durumla çok iyi başa çıktı ve mükemmel bir oyun ortaya koyduğunu düşünüyorum" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL TALİHSİZDİ"

Geçen yıl milli oyuncunun fazla süre alamamasına değinen 46 yaşındaki menajer, "Bu durumla başa çıkabildi. Geçtiğimiz yıl talihsizdi. Premier Lig farklı bir yapı ve adapte olmaya çalışıyordu. Talihsizdi çünkü geçtiğimiz yıl takım haftada bir maç oynuyordu ve takımın bir dengesi vardı" açıklamasında bulundu.

"ÖĞRENMEYE AÇIK BİR OYUNCU"

Çağlar Söyüncü’nün kendini geliştirmek için çalıştığını ifade eden Brendan Rodgers, "Geçtiğimiz yıl kupa maçlarında oynadığını biliyordum. İşler onun için yolunda gitmemiş olabilir ama onun gerçekten öğrenmeye açık bir oyuncu olduğunu görüyorum. İlk geldiğinde çok iyi İngilizce konuşamıyordu. Uyum çok önemli" şeklinde konuştu.

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