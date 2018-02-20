Brandon Rush, Portland ile 10 günlük kontrat imzaladı
2014-15 sezonunda Golden State forması ile şampiyonluğa ulaşan ancak bu sezonun başında takım bulamayan Brandon Rush, Portland Trail Blazers ile 10 günlük deneme kontratı imzaladı.
En son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen Brandon Rush 4.2 sayı 2.1 ribaund ve 1.0 asist ortalaması tutturmuştu.
Brandon Rush 2008 yılında Portland tarafından draft edildikten sonra Indiana Pacers’a takaslanmıştı. (NBAgünlükleri)
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