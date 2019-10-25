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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.10.2019 - 17:31, Son Güncelleme:

Brand&Sport Summit için geri sayım

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Brand&Sport Summit için geri sayım

2020 spor yılı öncesinde markalar dünyası ve spor sektörü 14-15 Kasım tarihlerinde Volkswagen Arena’da bir araya gelecek.

Bu sene 3.sü düzenlenecek Brand&Sport Summit’te, markalar dünyası ve spor endüstrisi arasındaki ilişkiyi ve ortak çalışmalarını, dünyanın ve ülkemizin en önemli profesyonelleri 14-15 Kasım 2019 tarihlerinde Volkswagen Arena’da anlatacak.

İki gün boyunca gerçekleşecek ve dünya spor endüstrisinin önemli aktörlerinin yer alacağı, gün boyunca sürecek etkinlikte; Weber Shandwick Uluslararası Olimpik ve Spor İlişkileri Başkanı Svetlana Picou’dan, Kantar Sports COO’su Jose Colagrossi’ye, SportsBusiness Grup Yayın Direktörü Kevin Roberts’dan, FIBA Pazarlama Bölüm Başkanı David Nivelle’e, Türkiye Octagon Futbol Başkanı Phil Carling’den, Nuri Şahin Academy Kurucusu & Milli Futbolcu Nuri Şahin’e, Olimpik Voleybolcu Neslihan Demir Güler’den, BJK Kalecisi Loris Karius’a, AXA Sigorta CEO’su Yavuz Ölken’den, Sportsnet Group Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülüm’e, TBWA International Yönetim Kurulu Başkanı Cem Topçuoğlu’dan, Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır’a, Possible Kurucu & CEO’su Okan Can Yantır ve Planlama Direktörü Pınar Bekbölet’ten, Spor Fotoğrafçısı Mine Kasapoğlu’na, Milli Voleybolcu & Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Bahar Guidetti’den, Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonu İbrahim Çolak’a, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı & VakıfBank Kadın Voleybol Takımı başantrenörü Giovanni Guidetti’den, Mars Sportif CEO’su Bahar Uçanlar’a, Milli Cimnastikçi Ahmet Önder’den, Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’e, Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan, Altınordu Futbol Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan’a, Nielsen Sports Spor Araştırmaları Müdürü Özde Özdemir Doncev’den, P&G Türkiye ve Kafkasya Pazarlama Direktörü İpek Ersavaş’a kadar markalar ve spor ilişkisini temsil eden onlarca önemli isim, reklamcıların, spor kulübü yöneticilerinin, federasyon çalışanlarının medya satın alma ajanslarının, PR şirketlerinin ve marka sorumlularının bulunduğu bir ortamda 2020 spor yılı öncesi deneyimlerini paylaşacaklar.

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