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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
06.11.2019 - 09:14, Son Güncelleme:

Braga maçında Umut Nayir sürprizi!

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Beşiktaş’ın golcüsü Umut Nayir, Braga karşılaşması öncesinde yapılan takım çalışmalarındaki performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Dünkü idmanın ön plana çıkan ismi olan 26 yaşındaki futbolcunun, Portekiz ekibiyle oynanacak mücadelede ilk 11’de görev yapabileceği öğrenildi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın deplasmanda Braga ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı yapılan çalışma, yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana, tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve açma germe çalışmasıyla başladı. Ardından pas, 5’e 2, dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

BRAGA KARŞISINDA İLK 11'DE

Son haftalarda ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Umut Nayir, dünkü idmanın da dikkat çeken ismiydi. Tecrübeli futbolcu, çift kale maç çalışmalarında ortaya koyduğu hırslı görüntüyle teknik direktör Abdullah Avcı’yı sevindirdi. Avcı’nın, Umut’u Braga karşısında ilk 11’de sahaya sürebileceği öğrenildi.

Beşiktaş kafilesi, bugün saat 11.30’da özel uçakla Porto’ya gidecek, ardından kara yolu ile Braga’ya geçecek. Siyah-Beyazlılar, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta saat 21.30’da yapacak. Antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı, 21.00’de basın toplantısı düzenleyecek.

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Braga maçında Umut Nayir sürprizi

Braga maçında Umut Nayir sürprizi

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