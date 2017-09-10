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Braga deplasmanda kaybetti

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Braga, ligde Vitoria Setubal'e 2-0 yenildi.

AA
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UEFA Avrupa Ligi'nde Medipol Başakşehir ile C Grubu'nda yer alan Portekiz temsilcisi Braga, lig maçında konuk olduğu Vitoria Setubal'e 2-0 mağlup oldu.

Setubal kentindeki Do Bomfim Stadı'nda oynanan mücadelede, ev sahibi ekip üst üste bulduğu gollerle Braga'yı 2-0 yendi. Vitoria Setubal'e galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gonçalo Paciencia penaltıdan ve 26. dakikada Joao Amaral kaydetti.

Ligde 5 maçta 3. mağlubiyetini yaşayan Braga 6 puanda kalırken, ilk galibiyetini alan Vitoria Setubal puanını 6'ya çıkardı.

BragaMedipol BaşakşehirVitoria Setubal
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