Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Siyah beyazlılar galibiyet için Portekiz'de!
UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Braga ile nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Portekiz’de deplasmanda forma giyecek olan siyah beyazlılar, sahaya 6 eksikle çıkacak. Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, rakibini yenmesi durumunda üç puan elde edecek. Peki, Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı şifreli mi? İşte, merak edilen detaylar.
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Braga ile mücadele edecek. K Grubu'nda ilk puanını almak isteyen siyah beyazlılar, bu akşam ciddi performans sergiyecek. Kritik maçta Abdullah Avcı rahatsızlığı sebebiyle takımla birlikte Portekiz'e gitmedi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısındaki mücadelesini yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek. Burak Yılmaz, N’Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül de Portekiz'de yer almadı. İşte, Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat ve kanal bilgisine yönelik bilgiler.
MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
AVCI'NIN YERİNE UÇAR
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4’üncü maçında Portekiz ekibi Braga’nın konuğu olacak olan Beşiktaş’ta 6 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.
Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz’e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı’nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul’da kalmasına karar verildi.
Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.
Beşiktaş'ta 7 eksik
Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N’Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül’ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Braga: Matheus Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo Horta, Andre Horta, Galeno, Paulinho
Beşiktaş: Karius, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rebocho, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Caner Erkin, Tyler Boyd, Umut Nayir
MAÇIN İSTATİSTİKLERİ
Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tümünde son bölümde yediği gollerle yıkıldı.
Braga ile İstanbul’da yaptığı mücadelede de eşitliği yakaladıktan sonra penaltı kaçıran Siyah-beyazlılar, 80. dakikada gelen gole engel olamayarak kaybetmişti.
Bu defa puan için sahaya çıkacak Kara Kartal, ligdeki yükselen formunu Avrupa’ya da taşıma niyetinde.
BEŞİKTAŞ'TAN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI
Hastalığı sebebi ile Beşiktaş'ın Braga maçında takımı başında olamayacak teknik direktör Abdullah Avcı için kulüpten açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir. Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.
Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.
Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.
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