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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
07.11.2019 - 18:42, Son Güncelleme:

Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Siyah beyazlılar galibiyet için Portekiz'de!

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Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Siyah beyazlılar galibiyet için Portekiz'de!

UEFA Avrupa Ligi K Grubu maçında temsilcimiz Beşiktaş, Braga ile nefes kesen bir mücadelede karşı karşıya gelecek. Portekiz’de deplasmanda forma giyecek olan siyah beyazlılar, sahaya 6 eksikle çıkacak. Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, rakibini yenmesi durumunda üç puan elde edecek. Peki, Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş maçı şifreli mi? İşte, merak edilen detaylar.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Beşiktaş, Braga ile mücadele edecek. K Grubu'nda ilk puanını almak isteyen siyah beyazlılar, bu akşam ciddi performans sergiyecek. Kritik maçta Abdullah Avcı rahatsızlığı sebebiyle takımla birlikte Portekiz'e gitmedi. Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısındaki mücadelesini yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek. Burak Yılmaz, N’Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül de Portekiz'de yer almadı. İşte, Braga Beşiktaş Avrupa Ligi maçı saat ve kanal bilgisine yönelik bilgiler.

MAÇ SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Braga Belediye Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Litvanya Futbol Federasyonundan Gediminas Mazeika, Vytautas Simkus ile Vytenis Kazlauskas hakem üçlüsü yönetecek. Maç, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.

AVCI'NIN YERİNE UÇAR

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4’üncü maçında Portekiz ekibi Braga’nın konuğu olacak olan Beşiktaş’ta 6 futbolcunun yanı sıra teknik direktör Abdullah Avcı da takımın başında yer alamayacak.

Geçirdiği ağır grip nedeniyle dün Portekiz’e gidemeyen ve yoğun tedavi uygulanan Abdullah Avcı’nın, durumunda iyileşme olmaması sebebiyle İstanbul’da kalmasına karar verildi.

Siyah beyazlıları bu akşam Braga karşısında yardımcı antrenör Recep Uçar yönetecek.

Beşiktaş'ta 7 eksik

Beşiktaş, Braga deplasmanına Burak Yılmaz, N’Koudou, Ruiz, Atiba, Douglas, Diaby ve Gökhan Gönül’ü de götürmezken, safra kesesi ameliyatı olan yönetici Erdal Torunoğulları da kafilede yer almamıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Braga: Matheus Lima, Sequira, Pablo, Viana, Esgaio, Palhinha, Fransergio, Ricardo Horta, Andre Horta, Galeno, Paulinho

Beşiktaş: Karius, Domagoj Vida, Enzo Roco, Rebocho, Necip Uysal, Jeremain Lens, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Caner Erkin, Tyler Boyd, Umut Nayir

Beşiktaş Braga maçına hazırUEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak siyah-beyazlılar, hazırlıklarını tamamladı.
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MAÇIN İSTATİSTİKLERİ

Gruptaki ilk 3 maçını mağlubiyetle tamamlayan Beşiktaş, bu karşılaşmaların tümünde son bölümde yediği gollerle yıkıldı.

Braga ile İstanbul’da yaptığı mücadelede de eşitliği yakaladıktan sonra penaltı kaçıran Siyah-beyazlılar, 80. dakikada gelen gole engel olamayarak kaybetmişti.

Bu defa puan için sahaya çıkacak Kara Kartal, ligdeki yükselen formunu Avrupa’ya da taşıma niyetinde.

 BEŞİKTAŞ'TAN ABDULLAH AVCI AÇIKLAMASI

Hastalığı sebebi ile Beşiktaş'ın Braga maçında takımı başında olamayacak teknik direktör Abdullah Avcı için kulüpten açıklama geldi.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

4 Kasım Pazartesi günü yüksek ateş ve aşırı halsizlik sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde tetkikleri yapılan ve viral üst solunum yolları infeksiyonu tanısı ile tedaviye alınan Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı, şikayetlerinde gerileme olmaması sebebiyle bu sabah aynı hastanede tekrar kontrolden geçirilmiştir. Yenilenen tetkiklerin sonucuna göre Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın "viral infeksiyon üzerinde gelişen süper infeksiyona bağlı atipik pnömoni" tanısı ile tedavisinin devam etmesi uygun görülmüş, tıbbi açıdan uzun uçak yolculuğunun doğurabileceği olumsuzluklar göz önünde bulundurularak kendisine doktorlar tarafından seyahat izni verilmemiştir.

Bu nedenle UEFA kuralları gereği Braga maçında takımımızın teknik sorumluluğunu Recep Uçar yapacaktır.

Abdullah Avcı hocamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.

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