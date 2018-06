Brad Wanamaker Boston Celtics'te!

Fenerbahçe Doğuş'un başarılı oyuncusu Brad Wanamaker, NBA Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics ile anlaştı. ESPN muhabiri Adrian Wojnarowski'nin haberine göre ABD'li gard ile Boston Celtics anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe NBA'e bir önceki sezon Ekpe Udoh ile Bogdan Bogdanovic'i göndermişti.

EuroLeague guard Brad Wanamaker is finalizing a deal to join the Boston Celtics next season, league sources tell ESPN.