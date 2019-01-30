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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
30.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Bozkurter: 'Önce Gençlerbirliği, sonra Başakşehir! Sırada Galatasaray var...'

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Bozkurter: 'Önce Gençlerbirliği, sonra Başakşehir! Sırada Galatasaray var...'

Hatayspor Kulübünün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) temsilcisi Hasan Bozkurter, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştikleri Galatasaray'ı elemek istediklerini söyledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekiminden sonra açıklamalarda bulunan Bozkurter, "Önce kendi ligimizin lideri Gençlerbirliği'ni, sonra da Süper Lig'in lideri Başakşehir'i eledik. İnşallah bu kez Galatasaray'ı eleriz." diye konuştu.

Hatayspor'un bölgeye katkısı olduğunu aktaran Bozkurter, şunları kaydetti:

"Hatayspor'un başarısı bölge halkını mutlu ediyor. Hatayspor, toplumu sporla barıştıran bir görev ifa ediyor. Hatayspor olarak önce skor değil spor diyoruz. Yöremiz, Hatayspor'un başarılarıyla tanıtılıyor. Bize gelen yabancı takımlar, 'Annem ve eşim göndermek istemiyordu. Bu bölge için tedirgin geldik ama sizleri ve bölgeyi gördükten sonra anlatılanlar ile burada yaşadıklarımız çok farklı.' diyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Mutfağımız ve tarihimiz zengin, inançların birlikte yaşadığı, barış, hoşgörü ve dostluğun egemen olduğu bir şehiriz. Hatayspor'u kentimizin bir gururu olarak görüyoruz."

Çeyrek finalde Galatasaray'ın kente geleceğini aktaran Bozkurter, "Bundan önce nasıl herkesi misafir ettiysek Galatasaray'ımızı da misafir etmekten onur ve gurur duyacağız. Türkiye'nin çok köklü bir takımı ile eşleştik. Başkanları Mustafa Cengiz de bizim değerli bir büyüğümüz. Kendisi Gaziantepli. Sonunda o da bölgesine gelecek. Galatasaray'a ve diğer takımlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'ın 1939'da Türkiye'ye referandum ile bağlandığını hatırlatan Hasan Bozkurter, "Hatay, bir serhat kenti. Ülkemizi çok seviyoruz, ülke bizi çok seviyor. Herkesi Hatay'a davet ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı. 

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