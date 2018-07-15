Boz ayı Buyan, şampiyonu belirledi!
Krasnoyarsk'taki Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Doğu Sibirya boz ayısı Buyan, Fransa ile Hırvatistan arasında oynanacak olan Dünya Kupası finali için tahminde bulundu.
Ahtapot Paul’den bu yana, her büyük organizasyonda, maçları "kahin" hayvanlara tahmin ettirmek gelenek haline geldi.
Krasnoyarsk'taki Royev Ruchey Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Doğu Sibirya boz ayısı Buyan'dan final tahmini yapması istendi.
Bir karpuz ortadan ikiye bölündü ve içlerine Fransa ile Hırvatistan bayrakları yerleştirildi.
Buyan, içine Hırvatistan bayrağı yerleştirilen karpuzu seçti, şampiyonun "Hırvatistan" olacağı tahmininde bulundu.
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