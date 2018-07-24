Boynton, Çin Ligi'nde devam etmeye yakın
27 yaşındaki ve 1.88 boyundaki Birleşik Amerikalı guardın menajeri, Sportando'ya yaptığı açıklamada, Boynton'ın Avrupa'dan gelen teklifleri kabul etmeyerek Çin'den önemli bir kontrata imza atmaya yakın olduğunu söyledi.
Geride bıraktığımız sezonda ülkemizde Yeşilgiresun Belediyespor forması giyen Birleşik Amerikalı guard Kenny Boynton, başarılı performansını Çin Yaz Ligi'nde de sürdürerek dikkatleri çekmeyi başardı. Çin Yaz Ligi'nde maç başına 45.7 sayı ortalaması ile en skorer isim olan Kenny Boynton, burada kalıcı olmayı düşünüyor.
Yeşil-Beyazlı forma ile Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 30 maçta görev yapan Boynton, ortalama 37 dakika parkede kaldığı sezonda %41 ile üçlük isabeti bularak; 16.7 sayı, 2.9 ribaund ve 5.2 asist ortalamaları ile sezonu kapatmıştı. (Basketfaul)
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