Hollanda'da bu hafta sonu oynanan alt lig maçında akıl almaz bir gol kaçtı. Amatör Lig takımlarından Harkemase Boys forması giyen Dennis van Duinen, şimdiden futbol dünyasındaki videolarda kendine yer ayırtmışa benziyor.

Takımı Harkemase Boys’un 2-0 önde götürdüğü maçta, 20 yaşındaki oyuncu kalesini terk eden kaleciden de topu kurtardı, ancak zoru başardı. Duinen, yakınında ya da çevresinde kimsenin olmadığı bir pozisyonda topu üstten auta gönderdi. Ancak bundan daha vahim olan durum ise, pozisyon sonrası takımın kalesinde golü görmedi oldu. Kaçan bu gol sonrası maç 2-1'e gelirken, 90 dakika ise rakip takımın 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı.