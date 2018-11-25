Böylesi görülmedi! Tribünden indi hakemlik yaptı...
'Millwall-Bolton' maçında yeşil sahalarda daha önce hiç tanık olmadığımız bir olay gerçekleşti, maçı izlemeye gelen bir Millwall taraftarı hakemlik yaptı!
İlginç olaylar, maçın orta hakemi Tony Harrington'ın daha maç başlamadan hastalanıp yerini dördüncü hakem Lee Swabey'e bırakmasıyla başladı.
Swabey de ilk yarının ortalarında sakatlandı ve karşılaşma yaklaşık 5 dakika kadar duraksadı. O sırada kenarda direktif veren dördüncü hakemin bir Millwall taraftarı olduğu ortaya çıktı.
Swabey yerine orta hakemlik görevini, yardımcılarından John Leach yaparken, Steve Perry adındaki Millwall taraftarı, karşılaşmanın yan hakemlik görevini üstlendi.
Millwall taraftarı olan Perry'nin 'Güney Doğu Premier Lig'de hakemlik tecrübesi olduğu söylendi. Maçın ilk yarısının ortasında sakatlanan Swabey de dördüncü hakem olarak mücadeleye devam etti.
Bolton menajeri Phil Parkinson maçtan sonra, 'Resmen kaostu. Ana hakem yoktu, Millwall taraftarı dördüncü hakem oldu. Bir anda olaylar gelişti ve yan hakem olmaya başladı. Bir hakem daha sakatlansaydı ne olacağını tanrı bilir. Çok şükür iyi niyet gösterdi, tarafsız ve doğru bir şekilde maçı yönetti.' açıklamasını yaptı.
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