Böylesi görülmedi... Kadınlar Günü Koşusu'nda tek bir dişi yok!
Dünya Kadınlar Günü dolayıyısıyla düzenlenecek bir yarıştaki önemli detay "Pes artık" dedirtti...
At Yarışları'nda çarşamba günü Veliefendi Hipodromu'nda önemli bir koşu yapılacak. "Dünya Kadınlar Günü Koşusu" adı altında yapılacak yarış adı gibi kadınlarımıza hitaben düzenlenecek.
Ancak, yarışta tek bir dişi safkan start almayacak. Bu önemli koşuda 4 adet İngiliz atı birincilik mücadelesi verecek ve hepsi de erkek.
GEÇEN SEZON DA AYNI TABLO VARDI
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda çarşamba akşamı saat 20.00'deki yarışta Joshua, Oğlum Murat, Bayezıd ve Semih Bey adlı safkanlar start alacak.
Koşuya tek bir dişi atın bile katılmaması ve kadınlar için düzenlenecek bu koşuda erkek safkanların yarışak olması herkesi şaşırttı.
Geçen sezon da yapılan Dünya Kadınlar Günü Koşusu'nda hiç bir kısrak start almamış ve 6 erkek safkan birincilik mücadelesi vermişti.
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