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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
26.01.2019 - 09:49, Son Güncelleme:

Böyle yönetirsen böyle olur!

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Böyle yönetirsen böyle olur!

Süper Lig’de averajla küme düşme hattının üzerinde bulunan Fenerbahçe’deki tarihi kriz, Ziraat Türkiye Kupası’nda iki 1-0’lık yenilgiyle Ümraniyespor’a elenilmesinden sonra bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Geriye dönüp bakıldığında sarı lacivertlilerin yaptığı teşhis ve tedavilerin hiçbirinin sonuç vermediği ortaya çıkıyor. Yönetimin aldığı hiçbir önlem kâr etmedi. Değişim adına alınan kararların arkasında durulamadı ve atılan her adım takımı ileri taşımak yerine daha da geriye götürdü. Başkan Ali Koç,’un seçim dönemi verdiği değişim vaadine sadık kalma adına mali tablo el vermese de teknik heyet ve takımdaki köklü değişimi ters tepti.

Gelecek’ sadece 10 hafta sürdü

Türkiye’deki futbol sistemini de değiştirme iddiasını taşıyan sportif direktörlük birimi, bugüne kadar istenilen sonuçları vermedi. Damien Comolli ne yaptığı teknik direktör tercihiyle ne de aldığı oyuncularla doğru bir kadro mühendisliği gerçekleştiremedi. Uzun soluklu çalışma hedefiyle getirilen Cocu, 10. haftada gönderildi. ‘Geçici hoca’ Erwin Koeman’ın beklentileri aşması yeni teknik direktör tercihini geciktirdi. Ve işler düzelmeyince de Koç, çalışmayacağını söylediği Ersun Yanal ile el sıkışmak zorunda kaldı.

Kadro dışılar ‘kurtarıcı’ oldu

ile birlikte devam etmesine karar verilen Aykut Kocaman’ın ekibiyle yaşanan ‘ajanlık’ tartışması, Samandıra’da büyük güvensizlik oluşturdu. Volkan Demirel, Aatif ve Dirar’ın başarısızlığın sebebi olarak gösterilip kadro dışı bırakılırken, daha sonra affedildiler ve ‘kurtarıcı’ olarak görüldüler. Gelinen noktada sorunun teknik direktörden ziyade oyuncu kadrosunun yetersizliği olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak, yönetimin aldığı kararların arkasında duramaması ve sürekli geri adım atması da yaşanan tabloda pay sahibi oldu.

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