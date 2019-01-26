Böyle yönetirsen böyle olur!
Süper Lig’de averajla küme düşme hattının üzerinde bulunan Fenerbahçe’deki tarihi kriz, Ziraat Türkiye Kupası’nda iki 1-0’lık yenilgiyle Ümraniyespor’a elenilmesinden sonra bir kez daha gün yüzüne çıktı.
Geriye dönüp bakıldığında sarı lacivertlilerin yaptığı teşhis ve tedavilerin hiçbirinin sonuç vermediği ortaya çıkıyor. Yönetimin aldığı hiçbir önlem kâr etmedi. Değişim adına alınan kararların arkasında durulamadı ve atılan her adım takımı ileri taşımak yerine daha da geriye götürdü. Başkan Ali Koç,’un seçim dönemi verdiği değişim vaadine sadık kalma adına mali tablo el vermese de teknik heyet ve takımdaki köklü değişimi ters tepti.
Gelecek’ sadece 10 hafta sürdü
Türkiye’deki futbol sistemini de değiştirme iddiasını taşıyan sportif direktörlük birimi, bugüne kadar istenilen sonuçları vermedi. Damien Comolli ne yaptığı teknik direktör tercihiyle ne de aldığı oyuncularla doğru bir kadro mühendisliği gerçekleştiremedi. Uzun soluklu çalışma hedefiyle getirilen Cocu, 10. haftada gönderildi. ‘Geçici hoca’ Erwin Koeman’ın beklentileri aşması yeni teknik direktör tercihini geciktirdi. Ve işler düzelmeyince de Koç, çalışmayacağını söylediği Ersun Yanal ile el sıkışmak zorunda kaldı.
Kadro dışılar ‘kurtarıcı’ oldu
ile birlikte devam etmesine karar verilen Aykut Kocaman’ın ekibiyle yaşanan ‘ajanlık’ tartışması, Samandıra’da büyük güvensizlik oluşturdu. Volkan Demirel, Aatif ve Dirar’ın başarısızlığın sebebi olarak gösterilip kadro dışı bırakılırken, daha sonra affedildiler ve ‘kurtarıcı’ olarak görüldüler. Gelinen noktada sorunun teknik direktörden ziyade oyuncu kadrosunun yetersizliği olduğu konusunda herkes hemfikir. Ancak, yönetimin aldığı kararların arkasında duramaması ve sürekli geri adım atması da yaşanan tabloda pay sahibi oldu.
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