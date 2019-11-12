Böyle stat açılışı görülmedi! Aslan 'kükredi'
Arjantin'in Buenos Aires kentinde yeniden yapılan bir stadyumun açılış töreni olimpiyatları aratmadı.
"Aslanlar" unvanıyla bilinen Estudiantes de La Plata takımının stadının açılışındaki hologram gösterisi yapıldı ve stat etrafında dolanıp kükreyen dev aslan sergilendi.
Stada gelen taraftarlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlk kez Aralık 1907'de yapılan tarihi stadyum güvenlik endişesi nedeniyle kapatılmış, daha sonra ise tekrar inşaa edilmişti.
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