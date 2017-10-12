Katalan ekibiyle yeni bir sözleşmeye hazırlanan Arjantinli futbolcu elde edeceği kazançtan bağımsız olarak 85 milyon pound performans bonusu alacak. Yıllarca bu parayı ödemeyen Katalan ekibi, ücret ve bonusları karşılamak için geliri artırmaya çalışıyor. Gelecek sene Nike ile yeni bir anlaşma planlayan Barcelona, bunun yanı sıra Camp Nou’nun yanına alacağı bir sponsorla Messi’ye olan borcunu ödemeyi planlıyor.



Messi’ye haftalık 500 bin poundluk yeni bir sözleşme imzalatacak olan Barcelona, bu tutarın yanı sıra ödeyeceği 85 milyon poundla birlikte Messi’ye sadece bir yıl için 100 milyon poundun üstünde bir tutar ödemek zorunda kalacak.