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Beşiktaşlı eski oyuncu Marcelo 5 saniyede atıldı!

Fransa Ligue 1'de 8. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden gollü maçlara ve ilginç olaylara sahne olan haftada, eski Beşiktaşlı Marcelo gördüğü kırmızı kartla damga vurdu. Deneyimli oyuncu takımı 3-1 öndeyken gördüğü sarı kart esnasında, eli hakemin eline çarptı ve ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Lyon önde götürdüğü maçtan 1 puanı zor kurtardı. İşte o ilginç anlar...

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Fransa Ligi'nde haftanın maç özetleri için, izlemek istediğiniz karşılaşmanın üzerine tıklamanız yeterli...

PSG 6 - 2 Bordeaux

Amiens SC 0 - 1 Lille

Nantes 1 - 0 Metz

Rennes 0 - 1 Caen

Nice 2 - 4 Marsilya

Monaco 1 - 1 Montpellier

Guingamp 1 -1 Toulouse

Fransa Ligue 1Maç ÖzetFutbolPSGMonaco
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