Beşiktaşlı eski oyuncu Marcelo 5 saniyede atıldı!

Fransa Ligue 1'de 8. hafta maçları tamamlandı. Birbirinden gollü maçlara ve ilginç olaylara sahne olan haftada, eski Beşiktaşlı Marcelo gördüğü kırmızı kartla damga vurdu. Deneyimli oyuncu takımı 3-1 öndeyken gördüğü sarı kart esnasında, eli hakemin eline çarptı ve ardından direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Lyon önde götürdüğü maçtan 1 puanı zor kurtardı. İşte o ilginç anlar...
Hürriyet Haber
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