Böyle hatalarla kazanamayız
Derbide 25. dakikadan sonra oyun disiplininden koptuklarını ve bunun sonucunda birbiri ardına basit hatalar yaptıklarını belirten Aykut Kocaman, “Böyle hatalarla hiçbir maçı kazanma şansımız yok” dedi.
Derbi maçta Beşiktaş’a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de, teknik direktör Aykut Kocaman’dan futbolculara sert uyarılar geldi.
Mağlubiyetten çok takımının 25. dakikadan sonra sergilediği futbola sinirlenen Kocaman, oynadıkları oyunun kendilerine yakışmadığını ifade etti. Maçın hemen başında 1-0 öne geçmelerine rağmen bu avantajı iyi kullanamadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, 25. dakikadan sonra oyun disiplinden koptuklarını söyledi. Kocaman’ın, özellikle de önde pres yapma görevi verdiği oyuncularının bunu gerçekleştirmemesine çok kızdığı belirtildi.
'Bir an önce toparlanıp normale dönmeliyiz'
Aykut Kocaman, dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbideki futboldan duyduğu rahatsızlığı ve uyarılarını şöyle ifade etti:
"Açıkçası böyle bir mağlubiyeti hiç beklemiyordum. Beşiktaş, yediği gole refleks gösterdi, biz ise buna karşılık veremedik. 25. dakikadan sonra gereksiz yere skoru koruma telaşına düştük. 'Geriye yaslanmayın’ diye uyarmama rağmen kendi sahamıza çekildik. Rakip pas yaparken seyrettik. Oyun disiplininden koptuk ve özellikle ikinci yarıda gol yememize yol açan acemice hatalar yaptık. Böyle basit yaparsak hiçbir maçı kazanamayız. Bir an önce toparlanıp normal futbolumuza dönmeliyiz."
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