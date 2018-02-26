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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Sıradaki Haber:Abdulalh Avcı: Kendi oyunumuzu oynayamadık

Futbol
Ahmet ERCANLAR
26.02.2018 - 20:54, Son Güncelleme:

Böyle hatalarla kazanamayız

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Derbide 25. dakikadan sonra oyun disiplininden koptuklarını ve bunun sonucunda birbiri ardına basit hatalar yaptıklarını belirten Aykut Kocaman, “Böyle hatalarla hiçbir maçı kazanma şansımız yok” dedi.

Derbi maçta Beşiktaş’a yenilerek şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe’de, teknik direktör Aykut Kocaman’dan futbolculara sert uyarılar geldi.

Mağlubiyetten çok takımının 25. dakikadan sonra sergilediği futbola sinirlenen Kocaman, oynadıkları oyunun kendilerine yakışmadığını ifade etti. Maçın hemen başında 1-0 öne geçmelerine rağmen bu avantajı iyi kullanamadıklarını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, 25. dakikadan sonra oyun disiplinden koptuklarını söyledi. Kocaman’ın, özellikle de önde pres yapma görevi verdiği oyuncularının bunu gerçekleştirmemesine çok kızdığı belirtildi.

'Bir an önce toparlanıp normale dönmeliyiz'
Aykut Kocaman, dünkü antrenman öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda derbideki futboldan duyduğu rahatsızlığı ve uyarılarını şöyle ifade etti:

"Açıkçası böyle bir mağlubiyeti hiç beklemiyordum. Beşiktaş, yediği gole refleks gösterdi, biz ise buna karşılık veremedik. 25. dakikadan sonra gereksiz yere skoru koruma telaşına düştük. 'Geriye yaslanmayın’ diye uyarmama rağmen kendi sahamıza çekildik. Rakip pas yaparken seyrettik. Oyun disiplininden koptuk ve özellikle ikinci yarıda gol yememize yol açan acemice hatalar yaptık. Böyle basit yaparsak hiçbir maçı kazanamayız. Bir an önce toparlanıp normal futbolumuza dönmeliyiz."

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