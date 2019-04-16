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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
16.04.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Böyle futbolcu görülmedi! 140 kilo...

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Böyle futbolcu görülmedi! 140 kilo...

Manisa 2'nci Amatör Lig'de mücadele eden Alaybeyspor forması giyen 24 yaşındaki Hasan Can Vatan, futbol sahalarında görülmeyen aşırı kiloları ile dikkat çekiyor.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da 2006 yılında filiz lisans çıkartılan ve 2 yıl altyapıda bu kulüpte forma giyen Hasan Can, 2009 yılında yaşadığı rahatsızlık yüzünden futboldan koptu. İyileşme sürecinde kortizon tedavisi gören ve bunun yanı sıra düzensiz beslenen Hasan Can, önüne geçemediği şekilde kilo almaya başladı. Şu anda 140 kilo olan Hasan Can Vatan, tam 10 yıl sonra futbola geri döndü.

Arkadaşlarının desteği ile yeşil sahalara tekrar adım atan genç futbolcu, Manisa 2. Amatör Lig'de yer alan Alaybeyspor ile anlaştı. Arkadaşlarından 2 kat kilolu olmasına rağmen takımda forma giymeyi başaran futbolcu, bu sezon 3 gol attı, 4 gole de katkıda bulundu.

Böyle futbolcu görülmedi 140 kilo...

Yaşadığı rahatsızlık ve düzensiz beslenmeden dolayı kilo aldığını belirten Hasan Can Vatan, "Ufak yaştan beri futbolun içindeyim. İlk olarak 2006 yılında Manisa Büyükşehir Belediyespor'da filiz lisansım çıkartıldı. O dönem altyapıda 2 yıl başarılı bir performans sergiledim. Daha sonra 2009 yılında ayağıma demir batması sonrası uzun süre sağlık sorunları yaşadım. O süreçte doktorlar bana kortizon tedavisi verdi. Bunun yanı sıra da düzensiz beslenince kilo aldım ve futbola tekrar başlayamadım. Kilo vermek için çok uğraştım ama olmadı. Daha sonra sezon başında arkadaşlarımın desteği ve güveni ile futbola geri döndüm" diye konuştu. İlk zamanlar sıkıntı yaşayacağını düşündüğünü belirten 140 kiloluk futbolcu, "Tabi yaşamadığımı söylersem yalan olur. Antrenmanlara başladıktan sonra aşırı kilolu olmam futbol oynama mani oluyordu. Ama futbol konusunda yetenekli olduğum için bunun üstesinden gelebiliyorum. Zaten hocam da sonradan oyuna alıyor. İnşallah bu yaz kilo vereceğim. Çok uğraşacağım. Eski günlerime dönmek için mücadele edeceğim" dedi.

Bu sezon kendisine 10 gol hedefi koyduğunu belirten Hasan Can, "Bu sezon hedefim 10 gol atmak. Bunun için çok çalışmam gerek. Kendime hedef koydum ve bu hedefime ulaşmak için çabalayacağım. Genç oyuncular küsmesinler ve futbolu bırakmasınlar. Çalışırlarsa mutlaka hedeflerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı.

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