BÖYLE EVLİLİK TEKLİFİ GÖRÜLMEDİ!

İngiliz bisikletçi Chris Froome, 23 Temmuz Pazar günü dördüncü kez Fransa Turu şampiyonu olduğunda, hiç şüphesiz ki soluklanıp dinlenmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Ancak Froome ve Sky Takımı'nın son bir görevi daha vardı... Bisiklet hayranı Tom Calverley'nin kız arkadaşına evlenme teklifi etmesine yardım etmek!



ALDIĞI YÜZÜĞÜ BİR YILDIR SAKLIYORMUŞ

Channel 4 News'da yapımcı olarak çalışan Tom, geçen yıl kız arkadaşı Amy Drewery'ye evlenme teklif etmek için yüzük almıştı ancak bu teklif için doğru anı bekliyordu.

Fransa Turu'nu izlerken, "mükemmel teklif" için aklına bir fikir geldi. Tom, teklif fikrini "Nişanlım ve ben oldum olası Fransa Turu'nu ilgiyle izlemişizdir. Etapları kaçırmadan izlediğimiz üst üste beşinci yıl. Benim de aklıma, tur sonunda ona evlenme teklifi etmek geldi" diye anlattı.

Tom sözlerine "Sky Takımı'nın yöneticisi Sir Dave Brailsford'a tur devam ederken bir e-mail atarak fikrimi anlattım, o da bana 5 dakika içinde geri dönüş yaparak olumlu yanıt verdi" diyerek devam etti. Tom'un fikrine göre Froome, tüm etap boyunca cebinde Tom'un Amy için aldığı yüzüğü taşıyacak, etap bittiğinde de Tom ve Amy'nin olduğu yere gelip yüzüğü Tom'a verecekti. Böylece Tom da şampiyon Froome'un gözleri önünde Amy'ye evlenme teklifi edecekti...



GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Her şey planlandığı gibi gitti ve Tom, Amy'ye sürpriz evlilik teklifini yaptı. Ortaya yeni çıkan görüntülerde, Amy'nin şaşkınlığı gözlerinden okunuyor. Tom, kız arkadaşı Amy'ye birlikte oldukları 10 yıl içinde, evlilik fikrine karşı olduğunu söylemiş, bu yüzden de bu evlilik teklifi Amy için tam bir sürpriz olmuş.

İkisi de 31 yaşında olan çift, gelecek yıl evlenmeyi ve Froome'u da düğünlerine davet etmeyi planlıyor.